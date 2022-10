La célèbre navigatrice et l’association de protection de la nature ont présenté ce mercredi, au siège de leur partenaire ATN, leur projet de livret pédagogique. Cet outil de sensibilisation à l’environnement, qui met en valeur les richesses naturelles du fenua, devrait être distribué dans plusieurs milliers d’écoles de métropole et de Polynésie.

C’est un projet d’envergure que s’apprêtent à lancer l’association Te Mana o te Moana et la fondation Maud Fontenoy. Après dix années de soutien croisé, les deux entités engagées sur la protection de l’environnement ont décidé de lancer un premier projet commun. L’idée : proposer, dès la rentrée prochaine, à des élèves de primaire, un livret pédagogique sur le lien Terre-mer. La Polynésie et ses richesses naturelles prendront bien sûr une belle place dans l’ouvrage qui devrait être distribué dans pas moins de 55 000 écoles primaires françaises. De quoi faire rayonner le fenua jusque dans l’Hesagone. « On parlera de sujets sur la Polynésie française et ça nous permettra d’avoir une grande résonnance », explique Cécile Gaspar, fondatrice de l’association polynésienne. En petite mascotte du projet: une tortue. « Comme on est spécialisé sur les tortues marines, on a pris l’emblème d’une petite tortue qui va se balader dans tous les océans, pour voir un peu tout ce qui s’y passe », ajoute encore la fondatrice de l’association.

Ce livret pédagogique sera disponible également pour les élèves de Polynésie. Certains d’entre eux devraient même avoir le privilège d’être sensibiliser pas la navigatrice, connue pour avoir traversé à la rame l’Atlantique Nord à la rame en 2003, puis le Pacifique, suivant l’itinéraire du Kon Tiki, deux ans plus tard. SI l’annonce de ce projet s’est fait dans les locaux de Air Tahiti Nui, c’est que Maud Fontenoy, qui s’est aussi fait remarquée par des performances à la voile, entretient un partenariat avec la compagnie du Pays, qui diffuse notamment dans ses avions son programme éducatif “Un océan de solutions”.

Un docu et un livre

Te mana o te moana a fêté ses 18 ans en septembre et pour cette association qui fait partie des plus anciennes au fenua, c’est la jeunesse qu’il faut toucher. « On va essayer de laisser la parole aux enfants. On va leur donner des problématiques et on veut qu’ils réfléchissent eux même à des solutions. Il faut que les enfants, où qu’ils soient, puissent trouver des solutions adaptées à leur quotidien et pas des choses utopiques ». Pour Maud Fontenoy, ce projet s’impose comme une évidence. Engagée depuis 20 ans pour la cause des océans, elle est tombée sous le charme de la Polynésie après son exploit de 2005 et articule depuis de nombreux travaux autour du fenua.

En plus du projet de livret pédagogique, cette tenante d’une « écologie pragmatique » prévoit aussi de tourner un documentaire autour des richesses et des solutions qui viennent de la mer en Polynésie. Un livre sur les femmes et la mer devrait également sortir.