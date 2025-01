Billy Zane au Fifo pour présenter « Waltzing with Brando »

En grande partie tourné en Polynésie, cette comédie qui raconte l’histoire d’amour de Marlon Brando avec Tetiaroa et le fenua, sera présentée en avant-première nationale lors de la 22e édition du Fifo, début février. L’acteur principal, Billy Zane, sera présent, de même, « très probablement » que le réalisateur Bill Fishman. Une « soirée spéciale » pour laquelle le nombre de places grand public devrait être limité : entre les nombreux Polynésiens ayant participé au tournage et les autres invités du festival, le Grand Théâtre sera vite rempli.

C’est une belle surprise et un ajout de dernière minute au programme de la 22e édition du Fifo. Une soirée spéciale sera dédiée, le dimanche 2 février au Grand Théâtre, à la projection du film Waltzing with Brando, de Bill Fishman. Tourné en grande partie au fenua en 2021, ce biopic américain est centré sur la période 1969 – 1974, quand l’acteur du Parrain, qui avait fait l’acquisition de Tetiaroa après le tournage des Révoltés du Bounty, s’était mis en tête d’installer sur son atoll une retraite écologique.

« Célébrer ces collaborations qui reflètent la qualité de nos professionnels »

Une production à laquelle ont participé une cinquantaine de Polynésiens, dans des petits rôles mais aussi dans des postes supports crédités au générique de ce film hollywoodien. Aussi, quand les organisateurs du Fifo ont été contactés, il y a quelques semaines, pour intégrer ce film dans le programme du festival, ils n’ont pas hésité. Voir ces professionnels polynésiens participer à une production de cette importance, « c’est une très très grande fierté, explique Laura Théron, délégué générale du Fifo, qui a déjà eu l’occasion de voir le film. Évidemment j’étais tout à fait excitée à l’idée d’intégrer ce film à la programmation, non pas pour parler de Brando ou d’Hollywood, mais pour célébrer la filière locale, célébrer ces collaborations qui je pense reflètent la qualité de nos professionnels. »

Cette présentation rime aussi avec les plans du gouvernement pour faire venir au fenua davantage de tournages internationaux. Ce mercredi, le conseil des ministres a transmis à l’assemblée un projet de loi déjà validé par le Cesec qui doit créer un régime d’éxonération de TVA et un régime de subvention spécifique pour toutes les opérations de production. Pour l’organisation du Fifo, ce film sur Marlon Brando est la preuve que les tournages étrangers sont une source d’activité et de montée en compétences pour les professionnels locaux.

Billy Zane présent, Bill Fisherman sûrement

Waltzing with Brando, déjà sorti aux États-Unis mais pas encore en Europe, retrace d’importantes étapes de « l’histoire d’amour » de l’acteur avec la Polynésie et le suit, souvent sur le registre de la comédie, alors qu’il tente de relever les nombreux défis techniques pour viabiliser l’atoll. Ses idées et projets, souvent audacieux, parfois fantasques, il les décrit à l’architecte Bernard Judge, campé dans le film par Jon Hader, l’acteur de Napoleon Dynamite, et dont les mémoires ont servi de base au scénario. C’est Billy Zane, connu notamment pour sa prestation de méchant dans Titanic, et qui semble physiquement taillé pour ce rôle, qui campe Marlon Brando. D’après les organisateurs du Fifo, l’acteur américain a confirmé sa présence pour la soirée du 2 février et devrait être accompagné par le réalisateur du film Bill Fisherman, dont la participation est aujourd’hui « à 95% sûre ».

Une soirée exceptionnelle en perspective, donc. Mais pas sûr que tout le monde puisse en profiter. La déléguée précise que les professionnels polynésiens qui ont participé au film sont tous invités à la projection « avec leur ‘plus un’ « , en plus des autres invités et partenaires du festival, dont beaucoup seront probablement intéressés. Une partie des 800 places du Grand Théâtre devrait tout de même être proposée au grand public d’ici la fin janvier.