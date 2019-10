Bono de U2 à Nukutepipi

Le chanteur de U2, Bono, est depuis lundi l’invité de Guy Laliberté dans son luxueux atoll privé de Nukutepipi. Quelques jours de vacances avant d’entamer le 8 novembre le « Joshua Tree Tour 2019 » à Auckland.

Bono est arrivé à Tahiti lundi en jet privé, seul, et a embarqué pour Nukutepipi dans le Twin Otter de Guy Laliberté. Les deux hommes sont amis de longue date.

On ne sait pas encore si d’autres membres du groupe ou de la famille du chanteur irlandais de 59 ans sont attendus à Nukutepipi, où ils pourraient très confortablement, si l’envie leur en prenait, répéter et travailler sur un prochain album dans le studio d’enregistrement professionnel qui y a été installé.

Ce qui est certain, c’est qu’avec ses 16 villas pour 52 personnes, l’atoll du fondateur du Cirque du Soleil pourrait largement accueillir Bono, sa femme et leur 4 enfants, tous les membres de U2 et leur famille, et même Noel Gallagher, fondateur de Oasis, et son groupe les High Flying Birds qui assurent la première partie de U2 durant cette tournée.

U2 entame le 8 novembre à Auckland le « Joshua Tree Tour 2019 » qui conduira le groupe en Australie, à Singapour, Tokyo, Séoul, et Manille avant de se terminer le 15 décembre à Mumbai.