Bora Bora et la marina Taina maintiennent leur Pavillon bleu en 2020

La mairie de Bora bora a annoncé, ce mardi, que la commune avait obtenu, pour la 20e année consécutive, le Pavillon Bleu. Un label de tourisme durable qui vient récompenser les efforts pour minimiser l’impact des activités humaines sur l’environnement, et la maintenir la qualité des eaux de baignade. La Marina Taina, à Punaauia, l’avait de son côté obtenu en 2012 dans la catégorie « Ports de plaisance ».

Créé en 1985 le Pavillon Bleu, un programme de la Fondation pour l’éducation à l’environnement en Europe, est aujourd’hui présent dans une quarantaine de pays. 3 895 plages dans le monde (dont 401 en France) et 691 ports de plaisance font flotter le petit drapeau bleu, un des premiers écolabels internationaux. Les critères de sélection, sont révisés chaque année, mais s’appuient principalement sur les objectifs de développement durable développés par l’ONU (lutte contre le changement climatique, consommation et production responsable, préservation de la biodiversité…) et valorise les efforts pour minimiser l’impact sur l’environnement de l’activité humaine. Ce label de tourisme durable garantit, selon ses promoteurs, « de bénéficier d’une eau de baignade d’excellente qualité et d’actions de sensibilisation au développement durable ».

Tri de déchets, traitement des eaux usées

C’est la vingtième année consécutive que Bora Bora peut hisser le précieux pavillon. « Le travail de longue haleine fourni par le Maire Gaston Tong Sang et son conseil municipal depuis 1989 se voit et se ressent », a commenté la municipalité sur sa page Facebook ce mardi citant, pêle-mêle, « l’eau potable dans les foyers, les eaux de baignade d’excellente qualité, un lagon nourricier, un environnement que l’on préserve ». Bora bora a beaucoup communiqué, ces dernières années, sur ses efforts en matière de traitement des déchets et de l’eau potable et d’assainissement des eaux usées. « C’est également, et surtout, l’implication de la population qui, jour après jour, participe au tri de ses déchets ménagers, à la lutte contre le gaspillage de l’eau, à la valorisation des végétaux du jardin, en somme, au respect de notre mère nature, continue la commune. La population de Bora Bora peut enorgueillir de ses efforts qui permettent, cette année encore, de voir flotter le drapeau Pavillon Bleu, symbole d’une démarche environnementale de qualité ».

Pas moins de 12 plages sont labellisées à Bora Bora : la plage publique Matira et celle du snack de Matira, la plage du complexe sportif Teriimaevarua (salle omnisport Pago), mais aussi des plages des hôtels Intercontinental (Moana Beach), Sofitel Marara, Méridien, Pearl Beach, Conrad, Intercontinental Thalasso Resort & Spa, celle du St Régis, du Four Seasons, et le l’ hôtel Maitai.

Seulement 4 pavillons dans les Outre-mer

La Marina Taina, a Punaauia, a elle aussi conservé son pavillon bleu, obtenu en 2012. Elle fait donc partie des 106 ports de plaisance français labellisés. Très recherché en métropole, principalement pour l’attrait touristique qu’il confère, le Pavillon bleu n’est pas si fréquent dans les Outre-mer : hors Bora bora et la marina de Punaauia, seuls une commune de la Réunion et un port de plaisance martiniquais en bénéficient. Si de nouvelles recommandations sont émises par le jury des Pavillons tous les ans, 95% des lauréats conservent leurs labels d’une année sur l’autre.