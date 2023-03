Bora Bora : le projet de pharmacie de Teano Cojan de nouveau retoqué

Bora Bora devra attendre encore pour avoir sa deuxième pharmacie. L’autorisation accordée par le Pays au jeune pharmacien Teano Cojan pour installer son officine près de la pointe Matira avait été attaqué par le gérant de la pharmacie Lafayette de Vaitape et par une candidate écartée. Le tribunal administratif leur a donné raison, en jugeant que la nouvelle localisation « ne permet pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicament de la population ».

Bora Bora a besoin d’une deuxième pharmacie, et en a le droit. C’est établi depuis 2019 et la baisse, par le Pays, des plafonds de population pour créer une nouvelle officine. Depuis, les demandes s’enchainent et le bras de fer entre prétendants à la croix verte s’exporte devant le tribunal administratif. C’est ainsi la troisième fois que Teano Cojan, un jeune pharmacien originaire de Moorea mais qui a de la famille à Bora, dépose sa demande. En 2020, ni son projet, ni celui de ses concurrents n’avaient convaincu les autorités. L’année suivante, en revanche, il avait été retenu avec sa proposition d’officine près de la pointe Matira. Plusieurs recours avaient été déposés contre cette autorisation, annulée l’année suivante par le tribunal administratif. Les juges avaient estimé, en substance que cette deuxième pharmacie était trop proche de la première, la pharmacie Lafayette de Vaitape. Une décision qui a fait l’objet d’un appel, mais la procédure n’avait pas empêché le trentenaire de retenter sa chance lors de la « fenêtre » de sélection de 2022. Cette fois, il est seul à déposer une demande. Elle lui est accordée, elle sera de nouveau attaquée, par Myriam Tignol, concurrente évincée en 2021, et par Nicolas Loyer, le gérant de la pharmacie de Vaitape.

Emplacement pas idéal

Le tribunal a donné raison à ces deux pharmaciens, dans une décision publiée hier. Les juges ont d’abord confirmé que l’un comme l’autre avaient intérêt à agir. Mais surtout, ils ont été dans le sens de leurs critiques de l’arrêté d’autorisation du Pays dont les représentants, comme ceux de l’Arras, avaient pris la parole à la barre le 7 février dernier pour justifier leur décision et soutenir l’installation du jeune professionnel polynésien. Le fonds de la décision reste le même qu’en 2021 : l’emplacement de la nouvelle officine, à 4,4 kilomètres de la pharmacie Lafayette sur un tour de l’île de 32 km, n’est pas optimal pour assurer la bonne couverture de la population. Dans le dossier de demande, en commission – unanime pour donner l’autorisation à Teano Cojan – ou devant le tribunal, beaucoup d’arguments avaient pourtant été développés pour justifier ce relatif rapprochement. D’abord la différence de quartier – Nunue 2 et Nunue 3 – à défaut de se situer dans une commune associée différente. Mais aussi la densité de population près de la pointe Matira, la présence toute proche du plus gros établissement scolaire de l’île, le collège-lycée de Bora Bora, ou l’activité touristiques importante dans la zone. Pas de quoi convaincre le tribunal qui, contrairement à ce que semblait demander la défense, ne s’est pas écarté de la lettre de la règlementation.

Les besoins en médicaments des touristes ne sont pas caractérisés, la proximité scolaire ne rentre pas, ou peu, en ligne de compte, et avec cette deuxième implantation – la dernière avant bien longtemps – les communes de Faaiti et surtout de Anau, où les autorités avaient, un temps, suggéré d’installer la deuxième officine, seront mal desservies. Le tribunal ne prendra pas la peine de répondre à d’autres arguments des requérants, notamment sur le fait que le Pays a mis en avant la maitrise du reo Tahiti par Teano Cojan pour justifier son autorisation : son projet « ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population » de Bora Bora. Et son autorisation est de nouveau annulée. Une décision qui pourrait – encore – faire l’objet d’un appel. Les habitants de la Perle du Pacifique devront, eux, encore attendre avant de voir de la concurrence dans la distribution de médicaments.