Bouteau, Teriitahi, Tumahai : les candidats Tapura à l’Assemblée nationale

Le conseil politique du Tapura a choisi mardi soir ses trois candidats aux élections législatives de 2022, qui doivent être validés ce soir par le congrès du parti.

Nicole Bouteau, après avoir claqué la porte du gouvernement, cherchera à ouvrir celle du Palais Bourbon. Elle se présentera sur la 1ère circonscription (Papeete, Pirae, Arue, Moorea, Tuamotu et Marquises), remportée par Maina Sage lors du précédent scrutin. Elle devrait faire face à Temata’i Le Gayic (Tavini) et peut-être Gaston Flosse (Tahoeraa).

Sans surprise non plus, c’est Tepuaraurii Teriitahi, présidente du groupe Tapura à l’assemblée de la Polynésie française, qui se présentera sur la 2e circonscription (Mahina, Hitia’a o te Ra, Taiarapu Est et Ouest, Teva i Uta, Papara, Paea et Australes). Elle y affrontera la députée sortante, Nicole Sanquer (A Here Ia Porinetia) et deux débutants, Steve Chailloux (Tavini) et Jonathan Tarihaa (Tahoeraa, maire délégué de Vairao).

La dose de fraîcheur sera apportée sur la 3e circonscription, avec l’entrée en lice de Tuterai Tumahai, fils de Rony, conseiller municipal de Punaaia. Il aura en face de lui le sortant Moetai Brotherson (Tavini) et Tauhiti Nena (Tahoeraa).

Un choix qui aurait été fait à l’unanimité hier soir. On connaîtra les noms des suppléants ce soir, lors du congrès du parti rouge et blanc.