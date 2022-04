« Ça n’est pas Gaston Flosse qui a fait un bon résultat, c’est le Te Nati et Marine Le Pen »

Éric Minardi se félicite des 48,2% obtenus par Marine Le Pen au second tour. Un score supérieur à la moyenne national et qui, malgré la forte abstention, montre une progression de la candidate au fenua. Le président du Te Nati – Rassemblement National dénonce la tentative de récupération de ce score par Gaston Flosse et appelle Édouard Fritch et son gouvernement à « s’appuyer » sur le programme du RN dans ses rapports à Emmanuel Macron.

Au Te Nati – Rassemblement National, « bien sûr qu’on est satisfait » des résultats du second tour. En cinq ans et en deux finales présidentielles, Marine le Pen est passée de 37 300 voix à 39 900, « sans le soutien de grands partis » locaux, pointe Éric Minardi. Le président de Te Nati salue certes les ralliements « clairs » de Tauhiti Nena, dont la consigne de vote a suivi celle d’Éric Zemmour pour le deuxième tour, ou de Nuihau Laurey qui a expliqué, lors du congrès fondateur de Ia Here ia Porinetia, qu’il voterait pour Marine Le Pen. En revanche, il « conteste formellement » la tentative de récupération de ce score par Gaston Flosse.

Le leader orange estime que ce deuxième tour était en fait un affrontement « entre le Amuitahira’a et le Tapura », et s’attribue donc les résultats de Marine Le Pen. « Il avait appelé à voter pour Valérie Pécresse au premier tour et elle s’est faite écrasée », rétorque Éric Minardi qui s’agace que le Vieux Lion se soit procuré des affiches et des tracts de Marine Le Pen, « pour, au final, rien en faire ». « Ça n’est pas Gaston Flosse qui a fait un bon résultat, c’est le Te Nati – Rassemblement national » insiste-t-il. À l’entendre, l’ancien président « n’en a rien à fiche » de Marine Le Pen, qu’il avait pourtant soutenu en 2017. « Si Jean-Luc Mélenchon était passé au second tour, il aurait appelé à voter pour lui, parce que ce qu’il veut c’est battre le Tapura, battre Édouard Fritch, c’est son seul intérêt ».

Le Pays doit être « ferme » face à Macron

Pour le représentant du RN, « une grande partie » des 39 900 électeurs se sont déplacés « pour Marine le Pen » et « pour son programme ». Éric Minardi appelle donc le gouvernement local à prendre en compte, voire à « s’appuyer » sur ces propositions. « Qu’il impose à Emmanuel Macron de mettre en place un grand ministère de l’Outre-mer, une Université de la mer, de demander le remboursement des frais engagés par la CPS pour les maladies radio-induite, et tous les autres points comme la défiscalisation », détaille-t-il. Des propositions dont le Tapura assure qu’elles sont déjà en grande partie « dans les tuyaux ». Mais pour Éric Minardi, il s’agit surtout de les faire avancer : « J’appelle le gouvernement à ce qu’il soit ferme, qu’il sache s’imposer pour la Polynésie française ».

Pas candidat aux législatives

« Amené à devenir député européen » avec le RN, Éric Minardi, qui avait réuni 1,24% des suffrages dans la 1ere circonscription en 2017, ne sera pas candidat aux législatives. Un candidat RN doit toutefois être présenté dans cette même circonscription, et des décisions de soutien ou de nomination doivent être prises dans les semaines à venir pour les deux autres circonscriptions.

Quant aux résultats nationaux, le président du Te Nati – RN estime que la défaite de sa candidate – moins cinglante qu’en 2017, mais tout de même nette, avec plus de 16 points de retards sur Emmanuel Macron – est avant tout dû à la « diabolisation » des médias. « Les Français ont décidé de donner à Emmanuel Macron une voie royale pour 5 ans, et je pense que la casse sociale et la casse humaine va être dramatique », explique-t-il.