L’humoriste et chanteuse a atterrit ce mercredi matin à Tahiti. Et visiblement les heures d’avions n’ont pas miné sa bonne humeur ou sa répartie. Elle donne rendez-vous à tous vendredi au Grand Théâtre de la Maison de la Culture.

Des éclats de rires, de l’énergie à en revendre et des vidéos Instagram. A son arrivée à Faa’a, ce matin, Camille Lellouche n’avait pas perdu de son naturel. Accueillie, comme il se doit, par des danseurs traditionnels, elle a eu la « grosse surprise » de rencontrer une poignée de fans, qui l’attendait à l’aéroport. C’est pourtant la toute première fois que l’humoriste, chanteuse et actrice pose un pied au fenua. Mais beaucoup la connaissent pour ses vidéos délirantes sur les réseaux sociaux, ou l’on découvert au cinéma ou lors de son joli parcours à l’émission The Voice. Quelques mots, quelques selfies… Ces premières rencontres « à l’autre bout du monde » ont fait « chaud au cœur » de la Parisienne.

Et Camille Lellouch n’est pas venue seule. Dans ses bagages, des dizaines de personnages aussi barrés les uns que les autres, des blagues à la pelle et quelques chansons. Autant de pépites à retrouver dans son spectacle, « Camille en vrai », un one-woman show un brin déjanté, qu’elle traîne en France et ailleurs depuis bientôt quatre ans. Et le succès est à chaque fois au rendez-vous. Pas de stress pour l’humoriste, qui prend aussi sa guitare sur scène – et promet pourquoi pas quelques pas de danses – elle a « hâte de rencontrer le public » de Tahiti.

Camille Lellouch est à retrouver vendredi 6 mars à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la culture. Les dernières places sont en vente sur ticket-pacifique.pf.