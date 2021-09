Cancer du sein : un dépistage encore trop tardif en Polynésie

Six femmes sur dix guérissent du cancer du sein en Polynésie, contre neuf sur dix en France métropolitaine. Les traitements sont tout aussi efficaces, mais c’est le dépistage qui n’est pas fait à temps car l’apparition du cancer peut être silencieuse. À partir de 25 ans l’autopalpation est recommandée, puis la mammographie à partir de 50 ans est gratuite. Durant l’opération Octobre rose, plusieurs levées de fonds sont organisées pour soutenir la ligue contre le cancer en Polynésie.

Le mois d’octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Il est malheureusement le plus meurtrier chez les femmes en Polynésie. « Mais ce qu’il faut retenir » indique Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer, « c’est qu’en métropole neuf femmes sur dix survivent contre seulement 6 femmes sur dix en Polynésie parce que le cancer est détecté trop tard ». La mission de la Ligue, c’est de faire entendre au plus de monde possible que « les moyens de prévention existent et sont essentiels pour sauver des vies ». Il existe deux moyens principaux de dépistage, l’autopalpation et la mammographie. Encore faut-il y avoir recours. C’est pour cela que la Ligue contre le cancer organise des opérations de sensibilisation au geste de l’autopalpation mais aussi des opérations d’information sur la maladie : savoir de quoi il s’agit et s’informer sur les traitements permet d’être soignée à temps. Octobre rose, c’est également une occasion de dire aux femmes touchées par cette maladie « qu’elles ne sont pas seules » rappelle Natacha Helme.

Des gestes simples qui sauvent la vie

Ce cancer peut toucher des femmes d’âges très différents, mais les chances de le développer augmentent avec l’âge, particulièrement à partir de 50 ans. L’autopalpation consiste à vérifier au toucher la présence d’une boule dure dans l’un des deux seins. Elle est recommandée à partir de 25 ans « par les patientes elles-mêmes ou par un médecin généraliste ou gynécologue ». « Il ne faut pas hésiter à demander au médecin de l’effectuer si on n’est pas sure » indique Natacha Helme. Puis, à partir de 50 ans, la mammographie est gratuite, à effectuer tous les deux ans. Octobre rose, c’est aussi l’occasion de rendre hommage à ces femmes qui se sont battues contre la maladie, celles qui ont succombé et celles qui ont survécu.

Une mobilisation qui fait fi de la crise

Pas de vente de T-shirts cette année pour Octobre rose, mais de nombreux partenaires de la Ligue contre le cancer en Polynésie ont décidé d’organiser des levées de fonds : il y a la fondation Anavai qui ouvre une cagnotte en ligne, mais aussi la brasserie Hoa qui lancera pour sa part une bière éphémère, et puis à la fin du mois d’octobre, un concert est en cours d’organisation. Les fonds récoltés serviront à financer les actions de la Ligue contre le cancer : sensibilisation, promotion des moyens de dépistage et soutien aux malades pendant et après leur traitement.