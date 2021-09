Vaccination : des centres mobiles pour aller vers la population

La vaccination se poursuit notamment dans les communes avec les opérations mobiles. La direction de la Santé, l’armée et du personnel de la mairie de Arue tenaient un vaccinodrome éphémère mercredi matin. S’il y avait peu de monde, les professionnels insistent sur l’importance de rester mobilisés et de proposer ces vaccinodromes mobiles.

La salle du conseil municipal de Arue, transformée en vaccinodrome éphémère le temps d’une matinée ce mercredi matin, était assez vide mais cela ne décourageait pas le personnel présent. La direction de la Santé et l’armée était également sur place pour fournir du personne médical, des vaccins et une aide logistique. En milieu de matinée, seules neuf personnes s’étaient présentées depuis 8h, certaines pour une première dose et d’autres pour des rappels. Des personnes âgées de plus de 65 ans sont venues pour leur troisième dose. « C’est le cinquième vaccinodrome mobile organisé à Arue », précise Roxanne Teoru, animatrice au sein du service de la jeunesse, des sports et de l’emploi, en charge des guides sanitaires de la commune. Ces opérations mobiles et éphémères permettent de se rapprocher de la population, d’où l’importance de les maintenir.

Malgré le faible nombre de candidats, il est important de rester mobilisé, disent les professionnels. Installé à la mairie, ce vaccinodrome permettait également de toucher les usagers venus pour des formalités administratives, même s’il n’est pas toujours facile de les convaincre.

Est-ce que la vaccination s’essouffle ? Si ces centres éphémères ne connaissent pas l’affluence des gros centres de vaccination du début de l’épidémie, selon les professionnels, c’est parce que les vaccinodromes sont plus nombreux sur l’île, et que plus de 140 000 personnes sont aujourd’hui totalement vaccinées. Moins de monde, c’est aussi un avantage pour les candidats à la vaccination qui passeront plus rapidement et pourront même boire un petit café tranquillement avec les personnes présentes. La liste des lieux ouverts sont disponibles sur le site Internet de la direction de la Santé.