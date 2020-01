Candidature confirmée pour Tauhiti Nena à Papeete

Tauhiti Nena a fait samedi l’annonce officielle de sa candidature à la mairie de Papeete en tête de la liste Papeete To’u Oire. Le programme sera présenté dans 15 jours. L’ancien ministre de l’Éducation et des Sports est prêt à faire alliance à l’entre-deux-tours.

En 2014 il était arrivé deuxième derrière Michel Buillard, avec 38,94% des suffrages. Tauhiti Nena se relance dans la bataille municipale. Samedi à la mairie, dans la salle du conseil municipal qu’il ambitionne de présider dans deux mois, il a confirmé sa candidature et présenté 17 de ses colistiers. Le programme détaillé ainsi que la liste complète des 35 candidats, seront présentés le 8 février. Parmi eux, on retrouve Quito Braun-Ortega, qui l’avait rejoint aux territoriales de 2018, Hans Amaru qui est déjà conseiller municipal, ou encore Ghislaine Neuffer, Doris Perry, Bernice Faremiro, Thierry Liu Sing ou encore Michel Tekurio.

Des six dernières années dans l’opposition au conseil municipal Tauhiti Nena retient le manque de concertation avec le maire sortant : « je trouvais qu’il aurait pu se reposer sur nos conseils, pas attendre que la chambre territoriale des comptes leur tombe dessus suite à nos interventions. »

Tauhiti Nena reprend les thèmes sur lesquels il avait alerté dès la première année de son mandat de conseiller municipal : l’assainissement, l’eau, les cantines, l’éducation.

« Dans chaque foyer on fera une économie de 50 000 à 200 000 Francs »

Un programme qui veut faire baisser les charges de résidents de Papeete. « Comment se fait-il qu’à Papeete on paie l’eau 4, 5 fois plus cher (que dans d’autres communes de la zone urbaine, ndlr) ? Comment se fait-il qu’à Papeete on paie deux fois plus cher la cantine scolaire ? » demande-t-il.

Tauhiti Nena annonce qu’il saura faire des économies, qui seront redirigées vers le système éducatif, notamment pour l’aide aux activités extra-scolaires et un statut repensé pour les taties. « Je pense qu’en termes d’économies, si demain nous gérons cette commune, dans chaque foyer on fera une économie de 50 000 à 200 000 Francs »

La transparence sur les finances communales

Tauhiti Nena promet de jouer la transparence, particulièrement sur les subventions aux associations. Il veut restructurer les services de la communes, qui totalisent 475 agents, une chose qui n’a été pas été faite par le maire actuel, dit-il.

« Pour notre politique, il faudra qu’on ait le soutien des employés de la commune, bien sûr. On va leur demander juste qu’ils travaillent pendant les heures normales, c’est tout » dit le candidat.

Sur les alliances possibles, Tauhiti Nena était personnellement favorable à une union dès le premier tour avec Minarii Galenon, mais ce n’était pas le cas de tous ses colistiers. Mais il affirme que les discussions sont toujours en cours sur le Amuitahiraa, la liste orange et bleue que veut constituer Gaston Flosse.