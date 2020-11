Cannabis thérapeutique : Tahiti Herb Culture maintient la pression

La Cour européenne de justice rappelle la France à l’ordre sur le CBD La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé illégale l’interdiction en France de la commercialisation du cannabidiol (CBD), ce jeudi. Elle relève que cette molécule, un des cannabinoïdes présents dans le chanvre n’a pas, à l’inverse du THC, d’effet psychotrope. Le CBD, très à la mode depuis deux ans, est d’ailleurs produit et vendu librement dans plusieurs pays de l’Union européenne. La CJUE avait été saisie en 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans le cadre de l’affaire Kanavape, une cigarette électronique au CBD. La justice européenne avait été saisie en 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, relève le journal Le Monde. Cette dernière était appelée à se prononcer dans l’affaire Kanavape, nom d’une cigarette électronique au CBD dont les créateurs avaient été condamnés à de la prison avec sursis et une forte amende en première instance. La cour d’appel suspectait, à raison, que la règlementation française en matière de CBD s’opposait à certaines règles européennes sur la la libre circulation des marchandises. Seuls des risques avérés scientifiquement pour la santé humaine peuvent justifier une interdiction, a estimé la cour. La décision de la CJUE aura, dans un premier temps, des conséquences sur les procédures judiciaires en cours envers des vendeurs et consommateurs de produits à base de CBD. Beaucoup militent pour que la France adapte rapidement sa règlementation pour la mettre en cohérence avec ce jugement.