Carmen revisitée à l’affiche du Grand théâtre demain

Christophe Delort et sa troupe sont au fenua pour une représentation unique de Carmen, leur nouveau spectacle à l’affiche du Point-Virgule à Paris. Inspiré par le célèbre opéra de Georges Bizet mais aussi par l’œuvre originale de Prosper Mérimée, le metteur en scène Christophe Delort en fait ressortir le côté humoristique, avec 4 comédiens qui endossent une vingtaine de rôles.

Carmen. Cette histoire d’amour qu’on ne présente plus entre… Carmen et le brigadier Don José à qui l’amour est promis s’il fait évader de prison cette jeune bohémienne au tempérament de feu. La pièce est jouée samedi soir au Grand Théâtre de la Maison de la culture par Christophe Delort et ses comédiens Florence Alayrac, Oliv’Ricardo et Érik Maillet. À quatre, ils interprètent une vingtaine de personnages. Le défi est de jouer tous ces rôles avec seulement une guitare et beaucoup de costumes.

Christophe Delort a mis en scène ce spectacle en puisant dans la nouvelle de Prosper Mérimée tout en intégrant les plus grands airs de l’opéra de Georges Bizet. « Une sorte de spectacle hybride, avec un peu de sérieux et beaucoup d’humour ». Ce mélange des deux Carmen est la clé humoristique du spectacle.

Programmée tous les dimanches soir au Point-Virgule de Paris, jouer à Tahiti n’est pas très différent de la capitale. Il a simplement fallu travailler et adapter les décors pour les rendre démontables et transportables jusqu’au fenua. « C’est le gros défi, parce qu’ici on ne peut pas tout trouver » affirme Christophe Delort.

Carmen est une pièce pour tous les publics. Le spectacle a été écrit et mis en scène avec cet objectif pour divertir avec humour les familles mais aussi les connaisseurs les plus aiguisés.

Carmen tient sa représentation unique samedi soir à 19h30 au Grand théâtre de la Maison de la culture de Papeete. Christophe Delort est déjà venu jouer au fenua l’année dernière. Sa pièce Sherlock Holmes avait reçu une standing ovation.