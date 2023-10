CCISM : les gagnants de Made in Fenua 2022 eux aussi privés de voyage ?

Les deux entreprises qui avaient remporté le Fenua d’Or et le Fenua d’Argent en 2022 à l’issue du salon Made in Fenua devaient participer, comme le prévoit le concours, au salon Made in France qui se tient début novembre à Paris. Mais la situation délicate de la CCISM remet en cause ce voyage.

Couleur Cacao et Coconut Me, qui devaient représenter la Polynésie au salon Made in France en novembre à Paris, et y rencontrer de futurs partenaires commerciaux, ont appris vendredi que leur participation est annulée.

Une grosse déception pour ces deux petites entreprises, l’une dans le chocolat local, l’autre dans les cosmétiques, qui devaient expédier leur stock à la fin du mois et prendre l’avion eux-mêmes le 5 novembre. Et même si l’assemblée générale constitutive prévue le 27 octobre prochain pourrait débloquer la situation en permettant à la CCISM de retrouver la maîtrise de ses actions, elles craignent que ce ne soit trop tard pour finaliser la prise en charge des billets d’avion et des stands au salon parisien.

« On est des petites entreprises, dit Thierry Chaussinand de Coconut Me, et on a travaillé plusieurs mois pour constituer des stocks, parce qu’on devait vendre sur place, pour imprimer des PLV et des dépliants, on a envoyé des invitations à des partenaires potentiels… » Il dénonce le manque d’anticipation des uns comme des autres : « Ce gouvernement, et le précédent, n’ont jamais eu de stratégie export. »

Les deux entreprises ont questionné la CCISM ce lundi, qui assure qu’elle va plaider leur cause auprès du ministère. Elles gardent tout de même un peu d’espoir, après avoir vu que le Pays a finalement permis à plusieurs entreprises de se rendre à Singapour.