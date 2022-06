L’université de la Polynésie française a procédé à la cérémonie de parrainage des majors de promotion de ses étudiants de l’année 2021-2022 qui ont obtenu leurs licences et DUT. Dix-sept étudiants, les meilleurs de chaque filière, reçoivent une aide – 100 000 francs en licence et 50 000 francs en DUT – de la part d’une entreprise du fenua pour financer la suite de leurs études, une opération réalisée depuis 2007 pour récompenser leur investissement et encourager l’émergence de talents polynésiens.

Les majors de promotion des licences et DUT de l’Université de la Polynésie française ont été récompensés lors de la cérémonie des parrainages ce jeudi 23 juin. Ils sont 17 à recevoir une aide financière de la part d’une entreprise du fenua pour leur investissement, et pour les encourager dans la suite de leurs parcours. Le processus est en place depuis 2007 à l’initiative de l’UPF a qui il a paru « très important mettre à l’honneur les meilleurs étudiants » mais aussi de s’associer aux entreprises du fenua. Le chèque reçu par chaque major de promotion leur permettra de « continuer leurs études dans de meilleures conditions, ou de partir en métropole ». Il est de 100 000 francs pour les titulaires d’une licence et de 50 000 francs pour les diplômés d’un DUT.

Un moment d’émotion

« Abnégation, courage, espoir pour l’humanité »… chacun a reçu sa récompense des mains d’un représentant de l’entreprise qui le parraine aux côtés d’un professeur de sa filière . Certains se préparent à entrer dans la vie active ou à poursuivre leurs études, d’autres à passer leur permis de conduire. Le moment était empreint d’émotions et tous ont tenu à remercier leurs professeurs et leurs proches présents qui leur ont apporté leur soutien de bien des manières. L’an prochain la cérémonie devrait récompenser encore davantage d’étudiants, y compris ceux des licences professionnelles.