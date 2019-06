La 25ème édition du Heiva des écoles de ‘ori Tahiti est en cours au grand théâtre de la Maison de la culture. Cette année, on comptabilise 40 inscriptions dont une de Raiatea, trois de Moorea et une de Rangiroa, avec la participation de plus de 2 000 élèves. Quatre écoles de danse ont foulé les planches de la Maison de la culture vendredi soir. L’école de danse Kurahei dirigée par Viriamu Winko, qui travaille en partenariat avec la mairie de Faa’a depuis maintenant deux ans; Tamari’i Poerava de Moeata Laughlin qu’on ne présente plus; l’école Heiragi que Faimano Tupea dirige depuis 17 ans et qui participe pour la 15e fois au Heiva des écoles; et enfin Tauariki de Taina Tinirauarii.

C’est la première fois que les élèves de l’école Kurahei dirigée par Viriamu Winko foulent les planches de la Maison de la culture. Mais attention, car ils n’en sont pas à leur premier spectacle. En effet, ils se sont déjà produits au Ta’urua de Faa’a, au festival du tatouage à Faa’a ou encore au record du monde de ‘ukulele.

Faimano Tupea est une artiste complète car elle enseigne non seulement la danse mais aussi les percussions. Elle a laissé le soin à quelqu’un d’autre de s’occuper de l’apprentissage du ‘ukulele, car pour ce Heiva elle a dû écrire les textes ainsi que la musique.

Corail, une des élèves de Faimano, s’est appliquée pendant toute l‘année pour faire un sans faute lors de son tout premier spectacle. Malheureusement il n’y a rien contre le trac, mais finalement tout s’est bien passé.

Moorea danse avec Tamari’i Poerava de Moeata Laughlin. Et malgré sa trisomie Moorea s’est éclatée sur scène. Elle était d’ailleurs en pleurs lorsque la fin du spectacle a sonné et qu’il fallait rentrer à la maison, nous raconte sa mamie.

Pour rappel, le Heiva des écoles a été mis en place en 1994 à l’occasion des 2èmes Jeux de la francophonie, où seulement 3 écoles avaient répondu à l’appel, celles de Makau Foster, de Moeata Laughlin et le conservatoire.