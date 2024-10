Des milliers de Polynésiens ont reçu ce jeudi matin des notifications surprenantes, qui ont fait sonner leur téléphone même en mode silencieux. « Pas d’alerte » précisent les autorités : il s’agissait d’un premier test en vue du déploiement du système FR-Alert, qui permet de prévenir toutes les personnes présentes dans une zone d’un danger et de les informer sur les comportements à adopter pour se protéger. Un système qui devrait être opérationnel au fenua d’ici quelques mois.

Une notification qui s’impose, des « bips » plutôt inhabituels, et audibles même en mode silencieux. C’est la surprise qu’ont eu plusieurs milliers de Polynésiens ce matin sur leur téléphone. Et pourtant pas de raison de paniquer, comme l’a écrit le Haut-commissariat dans un communiqué quelques minutes plus tard. Ces notifications font partie d’une série de tests visant à déployer au fenua le système « FR-Alert ». Cet outil développé par le ministère de l’Intérieur a été lancé en métropole en 2022 et il permet de prévenir en temps réel toutes les personnes présentes dans une zone d’un danger, et de les informer sur les comportements à adopter pour se protéger. FR-Alert est utilisé pour communiquer sur des catastrophes imminentes ou en cours, d’importantes vigilances météo, des inondations, des incendies, des accidents industriels des grandes manifestation ou des exercices de sécurité public. « Aucune action n’est nécessaire de la part des usagers » d’après le Haut-commissariat qui explique que le système n’est encore complètement au point au fenua. Il devrait l’être « d’ici quelques mois ».