Challenges du fenua durable : trois nouveaux lauréats s’engagent sur trois ans

La 5e édition des Challenges du fenua durable de la CCISM a permis de labelliser trois nouvelles structures : le RSMA, Tahiti Tourisme, et Moana Adventure Tours de Bora Bora. Les lauréats signent un engagement sur trois ans pour renforcer leur action sur sept thématiques. Un plus pour ces gagnants, à la fois pour la sensibilisation de leurs collaborateurs et pour leur image vis-à-vis de leur clientèle, de plus en plus exigeante en matière de responsabilité environnementale. D’autres lauréats des années précédentes ont aussi renouvelé leur engagement.

Chaque année depuis 2018, la CCISM, l’Ademe et la Direction de l’environnement organisent les Challenges du fenua durable pour les entreprises qui souhaitent s’engager concrètement dans le développement durable. Elles peuvent ainsi relever des défis sur 7 thématiques : les déchets, l’eau, l’énergie, les produits et services de développement durable, le transport, mobilité et déplacement, le développement local et sociétal et enfin la sensibilisation au développement durable. Selon le nombre de challenges relevés, les candidats obtiennent un label or, argent ou bronze. Ils bénéficient de l’accompagnement de la cellule Qualité, hygiène, sécurité et environnement de la chambre.

Cette 5e édition a consacré vendredi trois nouveaux labellisés : le RSMA, Tahiti Tourisme et Moana Adventure Tours de Bora Bora. Vaihere, responsable de cette première participation de Moana Adventure Tours, estime que c’est indispensable, tant pour la quarantaine de collaborateurs que pour les clients, et pour maintenir la bonne image de Bora Bora. Les capitaines de ses bateaux d’excursions pêchent les déchets flottants à l’épuisette lors des sorties, et invitent les clients à faire de même, par exemple.

Vaihere remarque que la clientèle est de plus en plus consciente des gestes qui sauvent la planète, et que la démarche de l’entreprise est bien accueillie. « Il y en a quand même qui balancent, hein. On essaye de leur apprendre à respecter notre lagon. »

D’autres entreprises renouvellent leur engagement, comme le siège de la Socredo, la Conserverie du Pacifique, Bora Bora Services ou encore le Domaine Pari Pari de Tahaa, producteur de rhum.

En 2024, la CCISM prévoit d’augmenter le niveau d’exigence : le nombre de challenges obligatoires passera de 17 à 19 pour le label Or. Pour rejoindre le mouvement, c’est ici.