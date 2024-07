Championnat U-16 de l’OFC : 8 équipes en lice pour 3 places aux mondiaux

Tahiti accueille, à partir de ce dimanche et jusqu’au 10 août, les phases éliminatoires de la zone Océanie pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2025. Cette année, trois places qualificatives seront disponibles, contre deux précédemment. Les Tama Ura tenteront donc de décrocher leur ticket pour le Qatar, affrontant la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, les Fidji, les Îles Cook, la Nouvelle-Calédonie, les Samoa et les Îles Salomon.

Après les Toa Aito, c’est au tour des Tama Ura de se lancer dans la compétition. La sélection tahitienne des moins de 16 ans va tenter de se qualifier pour les prochains mondiaux U-17 de la Fifa lors du championnat U-16 de l’OFC prévu à Tahiti. Face à eux, des adversaires de taille venant de toute la région océanienne avec la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, les Fidji, les Cook, la Nouvelle-Calédonie, les Samoa et les Salomon. En tout, huit équipes se disputent trois places pour les mondiaux au lieu de deux habituellement. Une chance supplémentaire de qualification donc, qui s’explique par l’élargissement du tournoi mondial à 48 sélections, contre 24 précédemment. Ainsi, trois des quatre demi-finalistes du championnat de l’OFC pourront participer aux mondiaux. L’objectif numéro un pour chaque sélection sera donc de sortir des phases de poules parmi les deux premières équipes. Dans leur poule les Tama Ura affronteront les jeunes Calédoniens, les îles Salomon et les Samoa. Dans l’autre poule, la Nouvelle-Zélande affrontera le Vanuatu, les Fidji et les Îles Cook. Les matchs se dérouleront sur les stades de Fautaua et de Pater. La sélection tahitienne débutera sa campagne le lundi 29 juillet contre les Salomon. À noter enfin que pour « permettre à tous les jeunes de profiter pleinement de cet événement », la Fédération tahitienne de football a annoncé que l’entrée sera gratuite pour les moins de 18 ans sur présentation d’une pièce d’identité.