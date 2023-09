Championnat U16 de l’OFC : les Tahitiennes terminent sur le podium

Malgré leur défaite en demi-finale, les footballeuses tahitiennes ont su se remobiliser pour décrocher la troisième place du championnat d’Océanie U16, disputé à domicile. Mardi au stade Pater, elles ont dominé les Tonga (5-3), avec notamment un quadruplé de l’attaquante Haranui Le Gayic.

Battues d’un souffle en demi-finales du championnat continental, samedi contre Fidji (2-2, 2-3 aux tirs au but), les jeunes footballeuses tahitiennes (moins de seize ans) ont vu s’envoler leurs espoirs de qualification au mondial de la catégorie, organisé l’an prochain. Le billet pour la Coupe du Monde est revenu aux lauréates du tournoi, les Néo-Zélandaises, qui ont décroché le titre en dominant ces mêmes Fidjiennes, mardi soir en finale (1-0).

Mais malgré cette élimination aux portes de la finale, le tournoi organisé cette année au Fenua n’était pas tout à fait terminé pour nos Tahitiennes. Elles avaient encore une rencontre à jouer mardi, celle comptant pour la troisième place, face à l’autre équipe malheureuse en demi-finale, Tonga.

Cinq buts marqués, dont quatre par Le Gayic

Un match bien géré par les joueuses de Xavier Samin, qui, après l’ouverture du score des Tongienne,s ont inscrit cinq buts de rang, pour mener de quatre unités à la mi-temps (5-1). Après une belle réaction de leurs adversaire au retour des vestiaires, les Tahitiennes l’ont finalement emporté avec deux réalisations d’avance (5-3). Quatre des buts tahitiens ont été marqués par Haranui Le Gayic, l’autre étant venu de Willany Kautai.

« On voulait absolument cette troisième place, chez nous », souligne l’entraineur au sortir du terrain. Face au micro de l’OFC, il concède qu’il n’était « pas évident de rebooster les filles après leur défaite en demi-finale », mais que « leur cohésion a su faire la différence » pour tenir le score. De cette aventure au Fenua, il retient « un très bon moment passé ensemble ».

« On peut aller loin avec cette génération »

Même sentiment du côté de la capitaine Haranui Le Gayic, élue joueuse du match mardi, « très fière de notre parcours » et particulièrement reconnaissante envers « le staff et les supporters ».

« Même si la finale nous échappe de peu, nous n’avons aucun regret et je pense qu’on mérite amplement cette troisième place après tous les efforts que nous avons fait durant la compétition », ajoute la n°9, qui ne manque pas de saluer « cette très belle équipe de Tonga pour ce match ».

S’il n’y aura pas de mondial U17 l’an prochain pour les Tahitiennes, le sélectionneur se montre tout de même positif pour l’avenir : « je pense qu’on peut aller loin et qu’il y a quelque chose à faire avec cette génération ». Un collectif qui pourra capitaliser sur cette épopée commune pour l’avenir : « C’était une belle expérience, je retiens que nous sommes une belle famille », sourit Haranui Le Gayic.