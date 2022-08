Champions League OFC : l’AS Vénus en récupération avant la demi-finale

Pas de pression pour l’AS Vénus lors du match joué contre l’équipe Galaxy FC si ce n’est la forme physique et mentale de ses joueurs. C’était le troisième de l’OFC Champion’s League 2022 joué par le club tahitien en Nouvelle-Zélande. Malgré une défaite avec un score de 1-0, Vénus était déjà qualifié pour la demi-finale depuis son dernier match et a préféré jouer la carte du repos, comme l’explique Samuel Garcia.

C’est une petite défaite sans conséquence pour l’AS Vénus ce mercredi : les joueurs tahitiens se sont inclinés 1-0 face aux Ni-Vanuatu de Galaxy FC. Mais le match ne modifie pas le classement de l’AS Vénus qui était déjà qualifiée pour la demi-finale après ses deux premières victoires et qui reste première du groupe A. L’équipe Galaxy FC était elle déjà « disqualifiée » et sort du tournoi avec au moins une victoire. C’est donc déjà avec la demi-finale en tête que Samuel Garcia, entraineur des Tahitiens a choisi ses joueurs. « L’important c’était de préserver les joueurs, explique t-il. Dans un tournoi comme celui-ci on accumule la fatigue et les sanctions, et là nous avions 4 joueurs sous le coup de cartons jaunes, on a fait le choix de faire jouer les jeunes et de préserver les autres ».

La demi-finale samedi, à 13h30 heure de Tahiti

Pas de grande surprise donc même si « ce n’est jamais bon de perdre un match » pour l’entraineur. Il est plutôt serein et explique que ce tournoi est aussi un exercice d’endurance où il faut « garder un maximum de fraicheur et être bien dans la tête ». Samuel Garcia trouve que ses joueurs « vivent bien ensemble ». Et ça a toute son importance dans un moment comme celui-ci où ils sont logés dans un endroit « retiré, où ils sont seuls au monde ». L’équipe se prépare à la demi-finale qui sera jouée samedi à 13h30 heure de Tahiti. Ils doivent « se concentrer, et observer leurs adversaires ». Ils ne savent pas encore s’ils joueront contre les Fidjiens de Rewa ou les Calédoniens de Hienghene. S’ils arrivent en finale, ils joueront encore le 17 août juste avant de prendre l’avion.