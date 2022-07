Chiots, chatons… À Moorea, les associations débordées par les abandons

Les abandons sauvages d’animaux sont de plus en plus nombreux, et les associations comme Eimeo Animara n’arrivent plus à faire face. Pour interpeller les autorités et obtenir des fonds pour mettre en place un centre d’accueil et d’adoption, des bénévoles ont déposé, hier, une portée de chiots euthanasiés devant les locaux de la mairie à Afareaitu.

Des abandons, il y en « tous les jours, du soir au matin » à Moorea. Les bénévoles de l’association Eimeo Animara sont bien placés pour le savoir : prévenus par des riverains, ou lors de leurs déplacements personnels, ils recueillent très régulièrement des portées abandonnés sur les bords de route ou les lieux publics. Dernier en date : cette portée de 11 chiots retrouvée hier à la plage de Temae. « Sans famille d’accueil sept chiots ont dû être endormis » précise l’association. Dont une des bénévoles a décidé de déposer les corps des animaux au secrétariat de la mairie de Afareaitu. L’idée : montrer aux autorités « ce qui se passe sur le terrain » et faire réagir le maire, déjà plusieurs fois interpellé sur la question. Car pour la présidente Camelia Mataoa, c’est bien à la commune de réagir, en créant ou en subvention un centre d’accueil de soin des animaux qui permettrait de déposer des portées, de les accueillir dans de bonnes conditions le temps de leur trouver une famille d’adoption :

Eimeo Animara reçoit aujourd’hui de maigres subventions de la mairie mais dit dépendre principalement des dons des particuliers… Et de l’engagement de ses bénévoles. Camelia héberge chez elle actuellement neuf chiens et 25 chats. « Tous des animaux recueillis », comme la vingtaine de chats de la vice-présidente ou les dix chiens de la trésorière… « On a beaucoup sauvé, mais à un moment, on peut pas, reprend la présidente. Que ça soit moi, Catherine, Josette, toutes, quand on doit euthanasier les animaux, ça nous fait mal ».

Les sept chiots déposés au secrétariat de la mairie ont ensuite été emmenés chez les mutoi pour les faire enterrer. Les bénévoles enterrent souvent les animaux chez, là aussi en l’absence de lieu dédié précise Camelia Mataoa.

Quant aux quatre autres chiots retrouvés à Temae, l’un d’eux a été adopté et les trois sont « en instance exceptionnelle chez le vétérinaire faute de famille d’accueil ».