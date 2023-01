Malgré des « avancées », les négociations entre l’intersyndicale du CHPF et le gouvernement n’ont pas abouti à un protocole ce mercredi soir. La grève commence donc bien ce jeudi. Aux autorités bien décidées à contenir l’augmentation des dépenses du Taaone, les soignants continuent de reprocher une « déconnexion des réalités ». À les entendre, la santé des Polynésiens se dégrade, et l’hôpital, pour y faire face, a des besoins.

« Défendre l’hôpital » et son budget et interpeller sur la « crise » que traverse le Taaone. C’est l’objectif de la mobilisation de l’intersyndicale du CHPF à partir de ce jeudi dans un mouvement de grève illimité. D’une seule voix, les représentants des médecins, techniciens, soignants et autre agents du centre hospitalier ont encore une fois alerté ce midi, entre deux rounds de négociations avec le gouvernement, sur l’impasse dans laquelle se trouvait leur établissement. Certes le budget est voté, mais les financements débloqués par la CPS et le gouvernement sont jugés « loin des réalités » du terrain.

Des réalités « bien connues puisqu’elles sont évaluées, mesurées » insiste le Dr Marc Levy, du syndicat des praticiens hospitaliers. Une augmentation importante de la gravité des cas (+25% de cas de priorité absolue aux urgences en trois ans), un turn over « trois fois plus important qu’ailleurs » synonyme de « frustration des conditions de soins » et d’un « surmenage terrible allant jusqu’à l’épuisement professionnel » qui oblige à toujours recruter et former davantage, un taux d’occupation des lits « autour de 90% » avec des services frisant les 200% … « La logique qu’on veut nous imposer, elle est budgétaire : fonctionner avec les recettes qu’on a, sur la base de l’année dernière, reprend le Dr Levy. Mais on ne choisit pas notre niveau d’activité : on a des patients, des responsabilités légales, c’est le financement qui doit s’adapter à la demande. »

« La population est malade », et le CHPF en paie le prix

Pour le Dr Priscilla Amaru, du syndicat élargi des médecins anesthésistes et réanimateurs (Semar), « le gouvernement réfléchit comme il y a 10 ans, sans prendre en compte l’espérance de vie, la gravité de l’état de la population. » « La population polynésienne est malade, ce n’est pas une surprise, on a une population avec des gros problèmes d’obésité, de diabète, d’insuffisance rénale, et ça ne va pas disparaitre, ça ne va faire qu’augmenter, pointe la professionnelle, qui, comme d’autres appelle à davantage de mesures de prévention. Donc nous donner un budget qui est toujours identique, sans prendre en compte la santé des Polynésiens, c’est faire l’autruche ».

Ce sentiment de détérioration des conditions de prise en charge et de « déconnexion » des autorités sanitaires et politiques est largement partagé parmi les équipes. Flavien, brancardier, « 90 jours de congés à poser et 59 heures par semaine depuis des mois », parle de la « colère, le mécontentement de la population, leur souffrance », et des soignants qui « sont au contact tous les jours ». Rodolphe, un des responsables du laboratoire, s’inquiète des tensions sur l’approvisionnement en produits et médicaments du fait des retards de paiement des fournisseurs par l’établissement public. Le Dr Gustin, responsable du service d’oncologie, dénonce les relocalisations permanentes de patients hors des services saturés, « ce qui entraine des pertes de chances ». Poerani Arakino, aide-soignante et syndicaliste d’Otahi, dénonce une situation « aggravée par le Covid mais qui date de bien avant ».

1 milliard par an et 137 postes

Le gouvernement n’est pourtant pas resté sourd à ces alertes. Lors des rencontres et des conseils d’administration, ces dernières semaines, ses représentants ont promis un travail concerté pour réorganiser, rationaliser… Et surtout ils ont assuré, dans le contexte financier difficile du Pays, que tout serait fait pour maintenir l’établissement à flot. Le budget 2023 du CHPF – une trentaine de milliards de francs, un chiffre en constante augmentation – sera bien couvert, à l’aide notamment d’un collectif budgétaire de plus de 2 milliards de francs qui doit être présenté à l’assemblée le mois prochain. La CPS, de son côté, étudie toujours une avance de trésorerie qui doit permettre à l’hôpital de régler ses importants retards de paiement. Mais, dans les discussions avec le gouvernement, qui a proposé de faire appel à un « cabinet spécialisé » pour mener une « étude capacitaire » de l’établissement de Taaone, l’intersyndicale décèle une « suspicion sur la bonne utilisation des deniers publics ». Insupportable pour les soignants. « Tout est tracé, tout est enregistré, s’agace le Dr Marc Levy. On est très étonné de faire dire qu’il n’y a pas les moyens de contrôler la pertinence des financements de l’hôpital. »

Des deux côtés de la table des négociations, ce mercredi soir, on saluait des « avancées » importantes. Et les syndicats se sont engagés, après consultation de leur base, de revenir vers le gouvernement dès le début de cette première journée de grève. Un point semblait encore en suspens hier : le financement du « dialogue de gestion » mené ces derniers mois au sein de l’établissement. Un dialogue qui a permis une évaluation des besoins jugé « urgent » par le personnel médical. Salle d’accueil des urgences vitales, réserve sanitaire soignante en soins critiques, expertise en infectiologie… Au total, et après « filtrage » avec la direction, ce sont 137 nouveaux postes qui sont désignés comme nécessaires, pour un total dépassant le milliard de francs annuel. Le projet de budget voté la semaine dernière ne prévoit pas une telle rallonge et même si le gouvernement a fait des propositions sur ce point, il ne s’est pas, d’après les syndicats, engagé sur un financement complet et annuel de ces besoins. « Il nous faut du pérenne pour soigner les patients dans de bonnes conditions », s’agace un médecin. « Aujourd’hui, on soigne avec une main dans le dos », ajoute un de ses collègues.