Le Cesec pas encore réinstallé mais déjà en débat

La nouvelle composition du Cesec proposée par le gouvernement : Collège des entrepreneurs 3 représentants des petites et moyennes entreprises désignés par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), en veillant à la représentation du secteur des prestataires de service et du secteur de la restauration (restaurants, bars, snacks-bars) ;

6 représentants des employeurs désignés par le MEDEF Polynésie française, en veillant à la représentation du patronat et des secteurs bancaire, du commerce, de l’industrie, et des transports aériens ;

1 représentant du bâtiment et des travaux publics désigné par la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics (CSMGCTP) ;

1 représentant des professions libérales désigné par l’Union polynésienne des professions libérales (UPPL) ;

1 représentant de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers de Polynésie française (CCISM). Collège des salariés : 3 représentants désignés par la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie/Force ouvrière (CSTP/FO) ;

2 représentants désignés par la Confédération A Tia I Mua ;

2 représentants désignés par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) ;

1 représentant désigné par la Confédération syndicale Otahi ;

1 représentant désigné par la Confédération syndicale O Oe To Oe Rima ;

1 représentant désigné par le Syndicat territorial des instituteurs(trices), professeurs et agents de l’éducation publique en Polynésie française (STIP/AEP-UNSA);

1 représentant désigné par la Fédération des syndicats de l’enseignement privé (FSEP) ;

1 représentant désigné par la Fédération de Rassemblement des Agents des Administrations de Polynésie (FRAAP) Collège du développement : 2 représentants des professionnels de l’hébergement touristique désignés par le GIE Tahiti Tourisme en veillant à la représentation des secteurs de l’hôtellerie et des pensions de famille ;

1 représentant du secteur de la perliculture désigné parmi les membres représentants les professionnels de ce secteur au sein du Conseil de la perliculture ;

1 représentant des professionnels de la pêche désigné en commun par les coopératives et les syndicats professionnels des activités de pêche thonière, bonitière et poti marara relevant de listes agréées par le ministère en charge de la pêche ;

1 représentant du secteur maritime désigné en commun par le cluster maritime de la Polynésie française et la Confédération des armateurs de Polynésie française ;

1 représentant désigné par la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire ;

1 représentant désigné par l’Organisation des professionnels de l’économie numérique (OPEN) ;

1 représentant de l’association Académie de sécurité économique ;

1 représentant du secteur de l’artisanat désigné par le comité Tahiti I Te Rima Rau ;

1 représentant désigné en commun par les fédérations artisanales et culturelles des Marquises, des Tuamotu-Gambier, des Australes et des îles Sous-le-Vent, relevant de listes agréées par le ministère en charge de la culture et le ministère en charge de l’artisanat ;

1 représentant de la culture traditionnelle désigné en commun par le Conservatoire artistique de la Polynésie française et la Maison de la culture – Te Fare Tauhiti Nui ;

1 représentant désigné par la Fédération des associations de protection de l’environnement (FAPE) Collège de la Vie collective : 1 représentant désigné par la Fédération des organismes sociaux éducatifs-FOSE ;

1 représentant désigné par le Conseil des femmes ;

1 représentant désigné par la Fédération Te Niu o Te Huma ;

1 représentant de l’Union polynésienne pour la jeunesse (UPJ) ;

1 représentant désigné en commun par la fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement public, la fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre, la fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement protestant et l’association des parents d’élèves de l’enseignement adventiste ;

1 sportif licencié désigné par le comité olympique de Polynésie française ;

1 représentant désigné par l’association des consommateurs Te Tia Ara ;

1 représentant désigné en commun par la fédération d’associations de retraités de l’Etat, civils et militaires en Polynésie française (FARE PF), le syndicat pour la défense des intérêts des retraités actuels et futurs de la CPS (SDIRAF)et le syndicat général autonome des retraités de la Polynésie (SGARP) ;

1 représentant désigné par l’Académie tahitienne- Fare Vana’a;

1 représentant désigné en commun par l’Académie des Marquises et l’Académie Pa’umotu Karuru Vanaga ;

1 représentant désigné par l’association Sinitong ;

1 représentant désigné en commun par l’association Moruroa E Tatou, l’association Tamarii Moruroa et l’association 193.