Cinquante solutions pour un fenua et un futur durable

La deuxième édition de « 50 Solutions pour un fenua durable », vient de paraître. Dédié à la transition écologique en Polynésie française, le magazine publié par la Fape – Te ora naho met en valeur 50 idées mises en œuvre par des particuliers, des associations, des entreprises ou des institutions tendant vers l’un des 17 objectifs de développement durable des Nations-Unies.

Des solutions qui sont déclinées en neuf rubriques : Biodiversité/Environnement ; Transport ; Éducation/Culture; Solidarité ; Alimentation/Agriculture ; New Tech ; 4R (Réduire, Réparer, Recycler, Réutiliser) ; Habitat/Énergie ; Entreprises durables et solidaires. Toutes ces solutions démontrent qu’il existe des alternatives concrètes qui ne demandent qu’à être « valorisées, amplifiées, renforcées, développées et multipliées. » Selon le rédacteur en chef, Claude-Jacques Bourgeat, « Le magazine veut être le témoin des nouvelles solutions à venir et inspirer l’émergence de nombreuses autres. Pour exemple, l’an dernier on a parlé d’une grosse structure de permaculture de plusieurs hectares et dans ce numéro on montre qu’il est possible d’en faire sur de petites surfaces. »

Outre le développement durable, l’équipe rédactionnelle s’est attachée à mettre en avant des sujets comme la culture et l’éducation, « C’est important d’en parler, par exemple, on parle du Fare Natura, comment peut-on mieux connaître la nature, comment la protéger. On aborde aussi le transport avec les tuktuk qui permettent d’éviter les embouteillages. »

Chaque sujet abordé est divisé en trois rubriques. D’abord la problématique, puis la ou les solutions envisagées et enfin les acteurs. On ne peut faire plus simple, clair et concis. Le lecteur trouvera aussi les « portraits engagés » de cinq personnalités du fenua, qui témoignent de leur intérêt pour défendre ces causes, chacune dans son domaine : Moea Pereyre, militante écologiste et présidente de Nana sac plastique ; Cyril Rebouillat, président de l’association d’entreprises Club Eper ; Tumateata Buisson, Miss Tahiti 2021 et 3ème Dauphine de Miss France 2022 ; Jerry Biret, juriste de formation, producteur et présentateur du JT Vert et Bixente Lizarazu, footballeur international, amoureux du fenua et de l’océan.

Vendu au tarif de 1 000 francs ce magazine est disponible dans plus de 10 points-relais indiqués sur les pages Facebook @forumfenuadurable et @teoranaho. Les recettes des ventes seront entièrement affectées au fonctionnement de la FAPE qui regroupe une quarantaine d’associations engagées dans la protection du fenua.

Ce magazine démontre que « l’on peut choisir de tracer d’autres voies, visant un futur où seront déployées des valeurs d’épanouissement, de solidarité et de bienveillance au sein d’une nature respectée » pour reprendre les mots de son rédacteur en chef, Claude Jacques Bourgeat.