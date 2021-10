Cinquième édition du budget participatif à Pirae

La commune de Pirae met en avant les projets de ses citoyens pour la cinquième fois. Du 4 octobre au 12 novembre 2021, la municipalité lance la phase d’appel à projet qui marque le début de cette édition du budget participatif. Le but est simple : sélectionner et accompagner des projets novateurs dans la commune, proposés par les citoyens.

Après une pause d’un an et demi pour cause de crise sanitaire, l’opération est réitérée à Pirae. Pour les élus de la mairie, il s’agit de favoriser un processus de démocratie participative.

Abel Temarii, 1er adjoint au maire, nous donne plus de détails :

Des projets sélectionnés par la population

La population a le choix des projets qu’elle veut retenir. En effet, les différents projets sont examinés afin d’en étudier la faisabilité dans un premier temps. Puis, le choix des projets qui seront retenus sera soumis aux administrés de Pirae. Ils seront appelés à voter en ligne en janvier 2022 à condition de justifier de leur domiciliation à Pirae.

Ce dispositif, lors de ses précédentes éditions, aura porté plus de 21 projets, dont 17 réalisés entre 2021 et 2020, et ce grâce à une enveloppe de 60 millions de francs. Cette année, ce sont 30 millions de francs que Pirae a débloqué sur son budget d’investissement pour ces projets citoyens.

Pour participer à l’opération de budget participatif, une fiche-idée est à récupérer en mairie ou téléchargeable sur www.pirae.pf et à déposer à la mairie avant le 12 novembre 2021 à midi. Plus d’informations auprès de l’équipe du budget participatif sur [email protected] ou sur le compte Facebook de la commune.

