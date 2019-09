Claude Lelouch en repérages à Tahiti en novembre

Le célèbre réalisateur français Claude Lelouch fait partie d’une croisière aérienne autour du monde qui fait escale à Tahiti du 16 au 20 novembre. Il envisagerait d’inclure la Polynésie dans les lieux de tournage de ce qu’il annonce comme son dernier film, et qui serait la suite d’Itinéraire d’un enfant gâté.

Le metteur en scène d’ Un Homme et une femme, Edith et Marcel ou encore l’Aventure, c’est l’aventure, pour ne citer que ceux-là, reviendra-t-il tourner en Polynésie, comme il l’avait fait en 1988 à Tetiaroa ? C’est en tout cas ce qui se dit dans le milieu du cinéma.

En août dernier, Claude Lelouch, 81 ans et 60 ans de carrière, annonçait à Allô Ciné qu’il voulait « peut-être, je dis bien peut-être » tourner son dernier film avant de prendre sa retraite. Et il évoquait un projet demandant « une grosse année de tournage » qui lui imposerait de « faire le tour du monde ».

Après la suite d’Un Homme et une femme, tourné l’année dernière, ce prochain film serait la suite d’Itinéraire d’un enfant gâté, dont une partie avait été tournée à Tetiaroa. « Je pense que cette histoire mérite un épilogue », déclarait Claude Lelouch à BFMTV en octobre 2018, avec encore une fois Jean-Paul Belmondo, à qui son rôle dans le film avait valu un César du meilleur acteur, et Richard Anconina. « Le film va s’appeler Itinéraire de deux enfants gâtés », a-t-il ajouté.

Une croisière aérienne de luxe autour du monde

Et l’on apprend que Claude Lelouch sera l’un des passagers d’une croisière aérienne de luxe, organisée par TMR au mois de novembre. « Ça sera peut être mon dernier film, il faut savoir à un moment donné aller au bout des choses, alors ce film va me prendre beaucoup de temps. Je vais commencer le tournage et les premiers repérages au mois de novembre, je fais un tour du monde en avion. Je vais réunir un casting fabuleux, une histoire incroyable et je vais essayer de faire un film sur les deux trois choses dont je suis à peu près sûr après 80 ans d’existence,» dit le metteur en scène sur le site web de la compagnie.

L’escale tahitienne est prévue du 16 au 20 novembre prochains.