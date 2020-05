Open sign in French language.

L’association Papeete Centre Ville organise du 6 au 17 mai une opération de promotion, avec des remises allant de 20 à 50%.

Après plus d’un mois de confinement strict et de fermeture, les commerçants de Papeete veulent attirer de nouveau la clientèle. Depuis ce lundi matin, plusieurs commerçants du centre ville affiche sur leur devanture un macaron « Établissement engagé » pour signaler que leur magasin applique les gestes barrières et respecte les règles de distanciation sociale.

Dès mercredi, et jusqu’au 17 mai, ces commerçants proposeront des offres spéciales allant de -20% à -50%.

En parallèle, la CCISM lance sa propre campagne, « J’achète au fenua », afin de soutenir la relance de l’activité des commerces de proximité.

Lors du point presse de la cellule sanitaire du Pays, le ministre de la Santé Jacques Raynal a de nouveau précisé que les commerçants sont libres d’imposer les règles qu’ils souhaitent dans leurs établissements, et qu’ils ont donc la possibilité de refuser l’accès à quelqu’un qui ne porterait pas de masque, par exemple.