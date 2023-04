Consignes de vote : n’importe qui sauf le Tavini pour Ia Ora te Nunaa

Le parti de Teva Rohfritsch et Nicole Bouteau s’est positionné en faveur des autonomistes, mais laisse ses sympathisants choisir entre l’alliance Tapura-Amuitahiraa et A Here ia porinetia.

Indécision chez Ia Ora te Nunaa. Ce matin, le parti des jaunes et bleu, qui avait fait campagne sur le renouvellement de la classe politique, constate « avec humilité » que « les listes plus anciennes ont été choisies par les électeurs polynésiens », a simplement appelé ses sympathisants à voter autonomiste, sans donner de préférence. Teva Rohfritsch, qui dit avoir été invité par Gaston Flosse à échanger au sujet de la création d’une plateforme autonomiste, a expliqué ne pas être contre cette idée, mais qu’elle n’aurait de « sens » que si tous les autonomistes s’y étaient joints. Ia Ora te Nunaa ne souhaite pas rejoindre l’alliance Tapura-Amuitahiraa notamment à cause des divergences du point de vue des programmes. « Il fallait que l’on parle de programme avant tout », précise Teva Rohfritsch qui regrette que les discussions rouge-orange aient porté essentiellement « sur le nombre de sièges et sur leur accord ». Pas d’alliance non plus avec A Here ia Porinetia puisque Ia Ora te Nunaa trouve le changement de candidat à la présidence dans l’entre-deux-tours « un peu surprenant » et « un peu léger ». Pas de choix précis car, « parmi nos électeurs, nous avons aussi toutes les sensibilités autonomistes donc nous appelons nos électeurs à voter autonomiste et à choisir le meilleur programme qui correspondra le plus à ce que nous avons proposé », explique encore Teva Rohfritsch.

Le parti des bleu et jaunesqui a rassemblé 5 392 voix au premier tour « réaffirme son attachement à l’autonomie de la Polynésie française au sein de la République française » et se positionne fermement » contre « le processus référendaire d’autodétermination » souhaité par le Tavini, mais qui « aura des conséquences négatives évidentes sur l’économie et les emplois » alors que « ce n’est absolument pas la priorité du moment. » Ia Ora te Nunaa « appelle les listes autonomistes à amender leur programme électoral en ce sens, à supprimer la taxe CPS, réduire les impôts et concentrer les moyens publics pour aider nos familles à passer le cap de cette crise et soutenir la création d’activité et d’emplois dans le secteur privé. »

Enfin Ia Ora te Nunaa affirme qu’il va « poursuivre le combat politique en engageant son implantation dans toutes les communes de tous les archipels.