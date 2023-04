Heiura-Les Verts appelle à voter bleu

Heiura-Les Verts invite les électeurs à voter Tavini au second tour, et profite de sa dernière tribune médiatique de la campagne électorale pour défendre la pertinence de son projet de transition écologique.

« Vous aurez compris qu’il n’est pas question pour nous de mettre un penny sur cette espèce de mélange Tapura-Amuitahiraa, et encore moins sur A Here ia Porintia. Nuihau Laurey a quand même été aux côtés de Fritch pendant le premier mandat et la moitié du second, donc il est aussi comptable de la situation économique qur laquelle il cogne, il oublie qu’il a été dedans. » C’est avec le Tavini que Jacky Bryant dit avoir le plus d’affinités : « le projet politique porté par la liste menée par Moetai Brotherson est le plus proche de celui de Heiura-Les Verts. »

Pour rappel, Heiura-Les Verts affiche un score de 1,91% des suffrages exprimés au premier tour et 2 373 voix, faisant du parti écologiste la bonne dernière des sept listes en présence. Jacky Bryant préfère voir son verre à moitié plein et souligne que ses résultats électoraux progressent, certes doucement, mais progressent tout de même depuis 2013.

« Ce n’est pas parce qu’on sera indépendants ou encore autonomistes que ça va régler le problème de la montée des eaux », disait mercredi Jacky Bryant, qui tirait le bilan du premier tour des élections territoriales sur le pont proche du port de pêche. « Ce que l’on voulait vous montrer, c’est que la richesse de notre pays, c’est ça, le milieu lagonaire, récifal et océanique, » dit le leader écologiste qui maintient que sa proposition d’un plan d’investissement de 100 milliards de Francs dans les énergies renouvelables est la seule voie du salut pour la Polynésie. Il rappelle aussi qu’il existe des fonds publics à taux bonifiés pour lancer la rénovation du bâti et faire disparaitre les passoires énergétiques qu’il pointe du doigt aux alentours : un immeuble aux façades « miroir », des hangars sans puits de lumière. Et il insiste sur le potentiel de création d’activité et d’emplois tout en œuvrant pour l’environnement.

Toujours aussi convaincus de la pertinence de leur projet, les membres de Heiura-Les Verts se posent à présent en vigies écologistes et citent d’autres batailles à venir : préserver la zone humide de Temae que le Pays a l’intention de racheter à Louis Wane, ou faire cesser le rejet en mer des eaux traitées par la station d’épuration de Fare Ute alors qu’elles pourraient être utilisées.