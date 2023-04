« Escales », le téléservice des navires en Polynésie, bientôt opérationnel

Lancé en 2022, le projet de téléservice pour la régulation, l’organisation et la gestion des escales de tous navires en Polynésie française va se concrétiser graduellement pour être pleinement opérationnel début 2024.

La mise en œuvre de ce projet a été confiée à la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) désignée depuis lors « autorité maritime d’escales » avec la création d’un bureau des escales.

Le système « Escales » a vocation à devenir le portail de réservation unique et obligatoire. Il doit permettre de faire face à l’augmentation du trafic maritime : paquebots, navires de plaisance, goélettes et ferries créent une pression sur les infrastructures portuaires, mais aussi sur l’environnement. Les utilisateurs devront créer leur compte sur la plateforme, déclarer leur navire avant l’arrivée en Polynésie, et réserver un mouillage. Ils pourront également y faire leur déclaration de sortie.

Le déploiement concerne dans un premier temps les navires de croisières. Suivront ensuite les yachts et les navires de taille importante. Enfin, au 3e trimestre de cette année, le téléservice sera étendu à l’ensemble des navires de plaisance, avec le déploiement de fonctionnalités supplémentaires pour ce secteur. Le projet comprend également l’installation de dispositifs de mouillage dans les îles, visant à réduire l’impact des ancrages forains désorganisés sur les fonds marins et les récifs coralliens. « Escales » devrait ainsi être pleinement opérationnel en 2024.

Avec communiqué du conseil des ministrs