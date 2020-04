Coronavirus : aucun nouveau cas, cinq anciens malades sont sortis d’isolement

Aucun nouveau cas de coronavirus n’a été détecté au fenua ces dernières 24 heures, a annoncé la cellule de crise sanitaire du Pays ce vendredi par communiqué. Les autorités comptent toujours 57 cas confirmés en Polynésie. Seuls 43 tests supplémentaires ont été effectués depuis jeudi, un rythme de dépistage bien inférieur à ces derniers jours.

Au total, 2 069 personnes ont été testées depuis le 1er mars. Comme le précisent les autorités, 5 personnes contaminées sont sorties de leur confinement strict ces dernières 24 heures car elles ne présentaient plus de symptômes depuis plus de 14 jours. Au total, 41 anciens malades ne sont plus en isolement, et seules 16 personnes positives au Covid-19 restent aujourd’hui sous surveillance. L’épidémie mondiale n’a fait aucun mort en Polynésie, mais une personne âgée est toujours hospitalisée au CHPF après avoir contracté le coronavirus.