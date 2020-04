La première édition du Tahiti Positive Festival sera virtuelle

Fenua Makers vous propose, dimanche après-midi à 14 heures, de recevoir chez vous une pléiade d’artistes et d’intervenants qui vous feront part de leur vision d’un « futur réenchanté et positif » pour la Polynésie. Pas besoin de pousser les murs pour faire de la place, le Tahiti Positive Festival, se tiendra virtuellement via Facebook.

« Un temps pour respirer et inspirer. Un temps pour s’amuser et pour rêver ensemble, une pause pour découvrir des porteurs d’initiatives éco-inspirantes en Polynésie et imaginer sereinement l’après. En mode confiné, en toute sécurité. » C’est le programme alléchant que vous proposent les Fenua Makers pour la première édition du Tahiti Positive Festival.

À l’origine, le Tahiti Positive Festival devait se tenir dans le monde réel, le vrai, celui où l’on se touche pour se saluer. Le confinement ayant quelque peu chamboulé les plans de l’organisatrice, Sandrine Sempol, elle ne s’est pas laissé abattre. Elle a pris la décision de « téléporter » le festival en l’organisant sur Facebook.

L’idée est de rassembler virtuellement chez vous des personnalités connues et moins connus du fenua qui évoqueront leur vision d’un futur idéal pour la Polynésie.

Ainsi, de nombreuses personnalités, chacune passionnées dans leur domaine, que ce soit le chant, la musique, la danse, le comique, l’art végétal ou le yoga, se mobiliseront pour vous distraire. En outre, des experts dans divers domaines, tels que l’éducation, la consommation, l’agriculture, la santé, le tourisme et l’environnement répondront à vos questions. Des chefs d’entreprises, créateurs et responsables d’association et universitaires vous feront part de leurs expériences. Bref, de quoi passer un bon et instructif week-end de confinement.

Alors pour ceux qui désirent bâtir « un futur réenchanté et positif » pour la Polynésie, rendez-vous sur la page Facebook de Fenua Makers, dimanche à partir de 14 heures.

Le programme :

