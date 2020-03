Coronavirus : French bee suspend ses vols vers Tahiti pour 15 jours

Après Air France qui a annoncé que les vols entre Paris et Tahiti seront suspendus du 28 mars jusqu’au 3 mai inclus, c’est au tour de French Bee de suspendre sa desserte vers Papeete à compter de ce jour et ce pour une durée de quinze jours.

« Dans le cadre de l’application la plus stricte des mesures annoncées, et pour donner suite au discours du Président de la République, nous avons décidé de suspendre à compter du 18 mars et pour une durée de quinze jours notre desserte vers Papeete, » a annoncé Marc Rochet, Président de French bee dans un communiqué.

French bee avait annoncé la semaine dernière maintenir une rotation par semaine sur la ligne Paris – Tahiti dans le mois à venir. Une programmation qui faisait suite aux annonces faites par Donald Trump mercredi dernier. Le président américain avait annoncé une interdiction d’entrée sur le territoire des États-Unis de tous voyageurs non américains (ou résidents) ayant séjourné dans l’espace Schengen (26 pays européens, dont la France) pendant les deux semaines précédentes.

Dans son communiqué, la compagnie low cost précise que tous les passagers concernés par ces annulations seront contactés individuellement.

« Dans le cas où votre voyage a lieu dans plus de 72h, nous vous demandons de ne pas tenter de joindre notre call center pour ne pas surcharger nos lignes téléphoniques », précise French bee.