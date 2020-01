Coronavirus : les touristes chinois de Polynésie sous surveillance

Le Pays a annoncé ce lundi soir que les touristes chinois actuellement présent au Fenua faisaient l’objet d’un « suivi médical particulier ».

Risque « faible », mais vigilance forte. Alors qu’aucun cas de coronavirus n’a pour l’heure été détecté en Polynésie, les autorités assurent que la surveillance est en place. Ainsi le gouvernement a recensé 300 touristes chinois actuellement en vacances à Tahiti, Moorea et surtout Bora Bora. « Une très grande majorité d’entre eux vient de Beijing et Shanghai, précise le Pays dans un communiqué publié ce lundi. Ces touristes font l’objet d’un suivi médical particulier, les centres médicaux étant en contact quotidien avec les hôtels d’accueil pour s’assurer qu’aucune personne ne développe la maladie ».

L’épidémie aurait déjà provoqué plus d’une centaine de morts et 4 000 contaminations en Chine, d’après les chiffres officiels, et dix pays, dont la France, ont détecté des cas sur leur territoire. Mais « aucun voyageur suspect n’a été signalé » au fenua, insiste le gouvernement, qui rappelle que la Police aux frontières, les douanes, de même que les structures hôtelières « ont été sensibilisés aux risques liés au coronavirus ».

La Polynésie compte aussi sur les mesures de sécurités mises en place dans les aéroports chinois, où des détecteurs de fièvre ont été installés et des interdictions de voyages mises en place. De même, les plateformes de transit de touristes chinois vers le fenua, en l’occurrence Tokyo Narita et Auckland, ont adopté des mesures de vigilance.