La prison pour les deux frères cambrioleurs de Bora Bora

Deux jeunes frères âgés respectivement de 18 et 19 ans, comparaissaient ce lundi pour une série de cambriolages, dont celui d’un centre d’accueil pour personnes handicapées à Bora Bora. Ils ont été condamnés à des peines allant de 2 ans de prison à un an avec sursis.

« Les faits sont particulièrement graves et il est toujours très pénible pour les victimes de vivre ce type d’infractions », a indiqué le président le tribunal correctionnel de Papeete lors de la comparution immédiate de deux jeunes impliqués il y a quelques jours dans une série de cambriolages.

Les deux hommes sont déjà bien connus de la justice, ayant commencé leur « carrière » alors qu’ils étaient mineurs. Depuis 2014 ont fait l’objet de 8 condamnations chacun, notamment pour vols aggravés, vols en réunion et usage de produits stupéfiants.

Du gel de coiffure et de la viande rouge

Entre le 18 et le 20 janvier, les deux frères ont commis des vols dans plusieurs domiciles ou encore boutiques à Tahiti et Bora Bora. Ainsi ce sont des cartes bancaires, des espèces, des téléphones portables qui ont été dérobés mais aussi des objets dont la valeur peut faire sourire : du gel de coiffure et de la viande rouge.

À la barre, regard fier et déterminé, Gisèle Mana, présidente du centre pour handicapés de Bora Bora. Le 20 janvier dernier, les 2 jeunes gens s’introduisent dans les locaux du centre, afin d’y dérober du matériel informatique et des produits hygiénique . La plaignante précise que le montant du préjudice s’élève à plus de 150 000 Fcfp

Ils avaient « envie de faire des affaires »

Concernant leur profil psychologique, le dossier révèle que les 2 natifs de Faanui entretiennent des relations très conflictuelles avec leur parents. « Notre père nous a chassé de la maison, explique le plus grand frère, il en avait marre de nos bêtises ». Si l’avocat des prévenus plaide l’enfance et le contexte familial difficiles dans lequel évoluent les voleurs, le plus jeune se défend en expliquant avoir « eu envie de faire des affaires ».

Au fil de l’audience, le frère cadet expose le mode opératoire de la fratrie pour chaque cambriolage : « Avec mon frère, on procède comme d’habitude : on est à vélo, on repère une maison, on dépose nos vélos dans la rue puis on rentre dans la maison ». Le dossier mentionne également que les deux jeunes frères ont pour habitude de fumer du paka une fois leurs emplettes terminées.

Le tribunal a voulu faire preuve d’exemplarité et de fermeté dans leurs peines. Le plus jeune frère, considéré comme l’instigateur, écope de 2 ans de prison dont 8 mois avec sursis, cet il est maintenu en détention. Le frère ainé, lui a été condamné à 2 ans de prison, dont un avec sursis et mise à l’épreuve.