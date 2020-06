Coronavirus : un 20e cas détecté en Nouvelle-Calédonie

Un nouveau cas de coronavirus a été détecté lundi en Nouvelle-Calédonie (dimanche en Polynésie), portant à 20 le nombre de cas enregistrés en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit d’un gendarme mobile qui venait d’achever sa quatorzaine à la caserne de la Tontouta.

Un vingtième cas de Covid-19 a été détecté parmi les gendarmes mobiles arrivés pour la relève le 19 mai dernier en provenance de Métropole, ont révélé lundi le gouvernement et le Haut-commissariat du Caillou.

La quatorzaine des gendarmes a été effectuée, selon les protocoles mis en place par la DASS et la Direction interarmées du service de santé en Nouvelle-Calédonie, à la caserne de la Tontouta.

L’homme avait été pourtant testé deux jours avant son départ de la métropole et ne présentait aucun symptôme du Covid-19, a indiqué le Haut-commissariat.

Le militaire a été transféré dans l’unité Covid-19 du Médipôle. Le gendarme devra y rester jusqu’à ce que deux tests effectués à 48h d’intervalle se révèlent négatifs.

Par ailleurs, les autorités précisent que « le gendarme qui partageait la chambre de celui testé positif reste confiné strictement comme le prévoit le protocole concernant les cas contacts même s’il a été testé négatif« .

A noter que les gendarmes mobiles sont soumis aux mêmes règles sanitaires définies par la DASS que l’ensemble des arrivants en Nouvelle-Calédonie. Ils resteront confinés dans une enceinte militaire pendant 7 jours supplémentaires à l’issue de leur quatorzaine.

Depuis le 18 mars, 6 681 tests ont été réalisés en Nouvelle-Calédonie. Sur les 20 personnes touchées par le Coronavirus, 18 ont quitté l’unité Covid-19 de l’hôpital.