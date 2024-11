Coupe de France : Dragon prend sa revanche et s’envole pour la Normandie

L’AS Dragon a créé l’exploit ce samedi, en battant Avranches Mont-Saint-Michel, club qui l’avait dominé 9-0 il y a quelques années. Les hommes de Timiona Asen se sont cette fois montrés organisés et opportunistes, assez en tout cas pour dominer la première période 2 à 0. Et tant pis si les métropolitains sont revenus au score : devant le public de Pater, et grâce aux gants de Jonathan « Joe Keeper » Torohia, la séance de tirs au but a tourné en faveur des Tahitiens. Direction le 8e tour de la Coupe de France, face à un autre club normand, Dives – Cabourg. Ce sera le 30 novembre, dans un climat beaucoup moins favorable.

Le ciel ne semblait pas être du côté de l’AS Dragon ce samedi après-midi. Le club de Titioro, qui avait gardé un souvenir très frais de son passage en Normandie en 2016, lors d’une première rencontre de Coupe de France contre l’US Avranches Mont-Saint-Michel, avait demandé à jouer le match à 14 heures à Pater. Une façon de faire « souffrir » l’équipe normande, avait reconnu le coach Timiona Asen au micro de Radio1. Et de lui rendre la monnaie de sa pièce, après le sévère 9 – 0 d’il y a huit ans. L’épaisse couverture nuageuse du jour paraissait aller à l’encontre de ces plans. Mais les 30°C très humides de l’après-midi semblent tout de même avoir pesé sur les Normands.

En maillots rouges, les joueurs de Dragon, à qui il avait été rappelé qu’ils « représentent tout Tahiti » dans ce 7e tour de la compétition nationale, se sont montrés organisés, disciplinés, souvent plus précis que leurs adversaires, pourtant nettement plus « pro » sur le papier. L’équipe polynésienne, tirée en attaque par un Tamatoa Tetauira bien en jambe et qui pouvait compter en défense sur un Pothin Poma très efficace, a appliqué à la lettre les consignes de « pressing offensif » de leur entraîneur. Et s’est montrée des plus réalistes devant les filets, trouvés deux fois en moins de dix minutes, par le capitaine puis par Gervais Chan Kat, au milieu de la première période.

« Joe Keeper » sauve le match

Au retour aux vestiaires, les locaux pointent en tête avec deux buts d’avance, là où ils en avaient déjà concédés quatre lors de la dernière confrontation. Inespéré vu la différence de calibre des deux équipes. On aurait pu imaginer que le coach allait ordonner de « garer le bus devant les cages » pour tenir les 45 minutes restantes. Ce serait mal connaître Timiona Asen. « Il fallait insister, ils devaient venir chez nous, ça veut dire qu’on allait se retrouver face à un seul défenseur », explique-t-il après coup.

Tamatoa Tetauira se retrouvera effectivement en duel à plusieurs reprises. Mais la fatigue se fait sentir chez Dragon, alors qu’Avranches, dont certains des joueurs ont évolué dans des clubs professionnels, y compris en Ligue 1, entre enfin dans sa partie, s’organise, et monopolise le ballon. Après plusieurs actions dangereuses, les bleus se libèrent à la 70e et égalisent un peu plus de 10 minutes plus tard. Pour les Tahitiens, tenir le score jusqu’aux tirs au but – déclenchés sans prolongation grâce aux nouvelles règles de Coupe de France – tenait de l’exploit. Il a été relevé. Le reste est presque passé pour une formalité : devant une tribune couverte bien remplie et bien en voix – la tribune populaire, elle, est restée comme souvent des plus vides – le club de Titioro ne rate aucun tir. Les Normands, eux, butent, dès le premier et au dernier tir, sur un impeccable Jonathan « Joe Keeper » Torohia, vrai héros de la rencontre, chaudement salué par son capitaine en fin de rencontre :

Après la chaleur tahitienne, le froid normand

« Ils avaient un plan, et ils l’ont bien appliqué », résume Timioana Acen à la sortie du terrain, remerciant le public et surtout « le seigneur » pour cette « victoire historique ». Le président de la section football de Dragon, lui, donne davantage de crédit à son entraineur, qui a imposé aux joueurs une préparation intense, « y compris à midi » pour pouvoir « tenir le choc physiquement ». « C’était pas gagné d’avance, insiste Robert Tanceau. Et on est les premiers surpris du résultat ».

Le président rappelle que cette victoire en Coupe de France n’est pas une première, ni pour Tahiti, ni pour le club, qui avait d’après lui pris le dessus sur Rouen en 2006, déjà dans un match à domicile. Dragon a définitivement un faible pour les Normands puisque c’est le Sport Union Dives – Cabourg, qualifiée quelques heures plus tôt en battant Saint-Lô qui se tient sur sa route pour le huitième tour de la compétition nationale. Le climat ne devrait cette fois pas jouer en faveur des Polynésiens, puisque le match est prévu le 30 novembre en métropole. Et même si Dives – Cabourg est une équipe de Nationale 3, la cinquième division française, et donc théoriquement plus faible qu’Avranches Mont-Saint-Michel, « ce sera forcément difficile » résume Timiona Asen. Départ prévu le weekend prochain, avant quoi il faudra « gérer tous les problèmes d’intendance, les congés des joueurs, le voyage, les obligations de chacun… ». Un travail qui ne commencera que ce dimanche : Dragon et la Fédération Tahitienne ont invité l’équipe métropolitaine à une réception ce samedi soir. « On veut leur montrer ce que ça veut dire de recevoir », pointe Timiona Asen, toujours pas remis du « mauvais accueil » de 2016, malgré cette revanche sur le terrain.