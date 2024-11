Qualifications au Mondial 2026 : les Toa Aito valident leur ticket pour les demies

En battant le Vanuatu 2 à 0 en dernier match de poule de ce tournoi océanien, l’équipe tahitienne confirme sa place dans le dernier carré de la compétition. Rendez-vous, donc, en mars à Wellington, où il faudra se défaire de la Nouvelle-Calédonie pour accéder à la finale, et ainsi s’offrir une chance de participer à la Coupe du monde Fifa organisée en Amérique du Nord en 2026.

Il leur suffisait d’un nul, mais les Toa Aito ont préféré continuer sur leur lancée. Après une éclatante victoire contre les Samoa mardi soir, c’est le Vanuatu qui se dressait sur la route de l’équipe tahitienne dans ce tournoi organisé par l’OFC en guise de qualifications à la Coupe du Monde Fifa 2026. Sous un ciel d’Auckland qui avait retrouvé un peu de son bleu après les grosses pluies du début de semaine, les hommes de Samuel Garcia ont tout de suite dominé les échanges. La pression ne tarde pas à payer : après un premier tir cadré de Manuarii Shan, c’est sur un corner, et grâce à un but contre son camp de Johnathan SpokeyJack, que les rouges ouvrent le score.

Pas abattus, les Ni-Van, qui devaient absolument gagner pour rester en course, se créent plusieurs occasions, se montrent plus menaçants… Mais ne trouvent pas la solution. Nouveaux coups de boutoirs en attaque au retour du vestiaire, mais les Toa Aito, bien aidés par leur portier Teave Teamotuaitau, tiennent le coup. Ils profiteront même de la fatigue – et la probable frustration – de leurs adversaires pour obtenir un penalty lors d’une des rares occasions rouges de la deuxième mi-temps. Benoît Mathon en fait une formalité, et assure à son équipe la qualification.

Il faudra maintenant attendre le mois de mars pour connaitre la suite, avec la phase finale de ce tournoi qualificatif à Wellington. Les Tahitiens, deuxième du groupe B derrière la Nouvelle-Zélande, qui les avait dominés 3 à 0 début octobre, y sera opposé à la Nouvelle-Calédonie, qui a pris le dessus sur les Salomon, et la Papouasie avant de concéder le nul face à Fidji, deuxième du groupe A. Ces derniers rencontreront donc l’ogre kiwi, qui attendra probablement le gagnant du choc fenua – Caillou en finale. Il faudra absolument y accéder pour espérer voir la Coupe du Monde, organisée en 2026 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Grâce au nouveau format à 48 équipes, le gagnant du tournoi océanien gagne automatiquement sa place dans l’arène mondiale. Son dauphin, lui aura sa chance dans les barrages intercontinentaux.