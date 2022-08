Coups et injures raciales pour avoir tenté de s’interposer dans une dispute conjugale

Un homme a été condamné ce vendredi à 4 mois de prison avec sursis, ainsi qu’à une amende pour violences et injure publique selon les origines. Il s’en était pris à son voisin qui tentait de faire cesser une violente dispute conjugale.

Tout a commencé à 5h30 du matin un dimanche, dans une résidence plutôt calme de Papeete. Monsieur R. est réveillé par des cris venant de chez son voisin Monsieur V. Il entend une voix puissante d’homme proférer des insultes. Il se lève une première fois pour essayer de faire cesser la dispute, le voisin alcoolisé répond d’une voix douce « pas de souci ». Mais plus tard dans la matinée, la situation dégénère. Des coups de poings dans le mur mitoyen des deux appartements et la reprise des cris poussent le voisin à ressortir de chez lui ; il tombe nez à nez avec la voisine, que son mari veut empêcher de partir : « Laisse-moi partir », dit-elle. « Viens là, salope », lui répond son mari. Monsieur R. essaie de désamorcer la situation sans y parvenir, et va pour rentrer chez lui.

Son voisin force alors son entrée pour le bousculer dans son salon, sous les yeux médusés de son fils. Selon les témoignages recueillis par les gendarmes, la victime tente de calmer et de retenir son voisin à de nombreuses reprises. Alertés, plusieurs voisins arrivent, rapidement suivis par les gendarmes.

Un « coup de sang » alcoolisé sur fond de racisme

La confrontation s’est transformée en un pugilat à forte connotation raciste. En même temps qu’il porte les coups, qui vaudront à la victime 5 jours d’ITT, l’agresseur le traite d’« enculé de sale blanc ». Le juge a appelé « au respect des uns et des autres pour le bien de la société et du vivre ensemble ». La procureure a poursuivi en constatant que lorsque la société est dans un équilibre précaire, « elle doit faire corps et accepter les différences ». Deux discours qui rappellent à tous l’essentiel : le respect et la sécurité sont des droits pour tous, peu importe leurs origines.

L’accusé ayant reconnu les faits a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et une obligation de soins. Il doit également indemniser la victime pour son préjudice moral à hauteur de 120 000 Fcfp, à réparer les dégâts de son salon et de sa cuisine pour 333 204 Fcfp, payer ses frais de justice à hauteur de 100 000 Fcfp, ainsi qu’une amende pour « injure publique selon les origines » pour 30 000 Fcfp.

Si le pire a été évité, c’est par chance puisque la victime était hémophile. Une blessure plus importante aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques.