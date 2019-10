Cour d’assises : 14 ans de détention pour viol sur mineure

Après deux jours d’audience, l’homme qui comparaissait depuis mercredi devant la cour d’assises pour viol sur mineure a été condamné par la cour d’assises de Papeete à quatorze années de prison.

Hier après-midi et ce jeudi dans la matinée, les experts se sont attachés à dresser le portrait de l’accusé, mais aussi de la victime. Une experte qui avait rencontré l’accusé en 2016 l’a défini comme quelqu’un de souffrant d’une fragilité narcissique. Il avait un manque de confiance en lui, d’où sa recherche de relations avec des jeunes filles.

Pour expliquer cela, il faut remonter à l’époque où il subissait des viols. « Ces faits ont eu une construction majeure dans ce qu’il est devenu. (…) Il était l’objet de son agresseur. » Ainsi, pour ne plus se retrouver dans une position de dominé, et ne plus vivre ce traumatisme, il serait devenu dominateur en s’attaquant à de plus jeunes. « Il a du mal à s’inscrire avec quelqu’un qui a le même âge que lui. Il a appris avec son agresseur que c’est plus facile avec les plus jeunes. Ils étaient plus faciles à manipuler. Il s’inscrit peut-être dans ce registre-là. »

Pour autant, si cela peut servir d’explication à ces passages à l’acte, « cela ne les excuse pas. D’autres que lui ont subi des viols, mais n’ont pas eu ce type de comportement. » Et l’experte d’assurer, « c’est bien lui qui a violé. »

Une tentative de suicide à l’âge de 14 ans

La victime, tout au long des débats, a fait preuve d’une force de caractère peu commune, revivant les faits qu’elle avait subis sans montrer quoique ce soit sur son visage. Pourtant, lors des auditions elle a avoué avoir fait une tentative de suicide alors qu’elle avait 14 ans. Tentative dont personne n’était au courant, mis à part l’accusé. Une expertise de 2014 indiquera qu’elle était « perturbée par des pensées et images qui revenaient sans cesse. Elle faisait de nombreux cauchemars avec tous en point commun, la même scène. Des personnes lui couraient après et la violaient ». Selon les experts, « elle fait preuve d’une grande capacité de résilience. ».

« C’est un prédateur»

Pour Me Bennouar, l’avocat de la victime, si l’accusé apparait aujourd’hui comme intimidé, à l’époque des faits il était sûr de lui. « C’est un manipulateur. Ce qu’il affiche aujourd’hui, c’est une façade. » Pour lui, « c’est un prédateur ». Faisant allusion à son passé où il a été victime de viols de la part de son entraîneur, « dans ce dossier, il n’y a qu’une seule victime, c’est ma cliente. (…) Vous avez devant vous quelqu’un qui a été un jouet, quelqu’un qu’on soumet à ses envies à n’importe quel moment et n’importe quel endroit ! » S’adressant aux jurés, « Je demande que vous le déclariez coupable ! »

14 ans de prison requis

L’avocat général, après avoir briefé les jurés sur ce qui leur est demandé – décider si l’accusé est coupable des faits qui lui sont reprochés – leur explique le cheminement que doit prendre leur réflexion. « Vous devez tenir compte de la gravité des faits, de leur sanction, de la protection des tiers et des possibilités de réinsertion de l’accusé. C’est la personnalisation de la peine. » Précisant, « Il ne faut pas nier non plus que l’accusé a été victime lui aussi du même type de faits qui lui sont reprochés. Mais est-ce que cela justifie quelque chose ? Non. » Ainsi, elle requiert 14 ans de prison.

« Je suis mère, je suis femme, je ne peux pas l’excuser »

« Vous allez forcément condamner mon client. Ces crimes sont impardonnables » attaque d’emblée, Me Annabelle Roy-Cross, avocate de la défense. « Je l’ai défendu quand il était victime et son bourreau souriait quand mon client pleurait à la barre. Lui, c’était un prédateur ! », répondant ainsi à Me Bennouar. Poursuivant, « Je suis mère, je suis femme, je ne peux pas l’excuser, mais vous devez comprendre comment il en arrivé là (…). Il est devenu un monstre à l’image de celui qui l’a créé… il a reproduit exactement ce qu’on lui a fait subir ! » Regardant les jurés, « aujourd’hui vous allez donner une réponse sociale, l’emprisonnement. Une réponse médicale, l’obligation de soins. Il va rester en prison plusieurs années. Vous devez donner une juste peine», conclut-elle.

« Je t’ai trahie, manipulée, je t’ai fait des choses atroces »

Puis c’est au tour de l’accusé de prendre la parole. Il se lève, ouvre la bouche, mais les mots ne sortent pas. Il hoquète. « Prenez votre temps monsieur » lui dit la présidente de la cour d’assises. Il se lance, la voix entrecoupée de sanglots, s’adressant à sa victime sans toutefois la regarder. « Quand je suis entré dans ta vie, tout est venu dans ta vie. Mensonge, trahison. Je t’ai trahie, manipulée, je t’ai fait des choses atroces, dégueulasses. Je t’ai fait souffrir, beaucoup, beaucoup. Je ne vais pas te demander pardon. Car c’est comme si je t’insultais. C’est abominable, dégueulasse, mais je te le dis au plus profond de mon cœur. Pardon. »

Les jurés, selon leur intime conviction, l’ont condamné à 14 ans de prison avec une mesure de suivi socio-judiciaire de 5 ans, interdiction de rentrer en contact avec la victime, d’exercer une profession ou activité en contact avec des mineurs et il sera inscrit au fichier judiciaire des délinquants sexuels.