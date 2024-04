Course de la mobilité : un défi sportif pour clôre les journées du handicap

En fauteuil roulant, seuls ou accompagnés, une soixantaine de personnes ont participé ce vendredi à la course de la mobilité organisée par la fédération Te niu o te huma. Une épreuve sportive, amicale et surtout adaptée, imaginée pour démontrer aux valides que les personnes handicapées peuvent elle aussi « faire des prouesses ».

Ils l’ont fait. Une soixantaine de personnes ont participé ce vendredi matin à la désormais traditionnelle course de la mobilité organisée dans le cadre des Journées polynésiennes du handicap. Au programme, une épreuve sportive et amicale de 3 km sur un circuit partant de Aorai tini hau jusqu’au rond-point de Princesse Heaita, à Pirae. Une épreuve qui vient clôre en beauté la 7e édition des journées polynésiennes du handicap qui avait démarré en début de semaine. Pour Jérémie Le fort, directeur de la fédération Te niu o te huma, à l’origine de cette « course symbolique », il s’agit d’une manière de montrer aux valides que malgré leur infirmité, les handicapés peuvent « réaliser des prouesses et se surpasser ».

Sensibiliser aux difficultés

Deux départs ont ainsi été donnés avec un premier coup de sifflet destiné aux personnes en fauteuil roulant tandis que le deuxième a lancé la course de « ceux qui se tiennent debout ». Et si la majorité des participants étaient des personnes en situation de handicap, on pouvait aussi retrouver sur la ligne de départ quelques coureurs valides. Certains d’entre eux ont joué le rôle d’accompagnateur tandis que d’autres ont profité de l’événement pour découvrir, le temps de la rencontre, les difficultés auxquelles sont confrontés les handicapés au quotidien.