Couvre-feu à 18h à partir de samedi en métropole

Le gouvernement serre la vis face à la propagation de la pandémie. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi soir un couvre-feu avancé à 18h sur l’ensemble du territoire national, à partir de samedi. Le gouvernement a également présenté des mesures en faveur des écoles et des étudiants. Par ailleurs, les voyageurs arrivant d’un pays hors de l’Union européenne devront désormais présenter un test négatif pour entrer sur le territoire.L’Organisation mondiale de la santé a de son côté estimé que le variant britannique du virus était présent dans une cinquantaine de pays. Suivez l’évolution de la situation en direct.

Comme attendu, Jean Castex a annoncé l’extension du couvre-feu à 18h dans l’ensemble du pays, à partir de samedi soir, et ce pour au moins 15 jours. « Sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou service recevant du public seront fermés à 18H », a précisé le chef du gouvernement.

« Cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements qui ont mis en œuvre ce couvre-feu, la hausse des nouveaux cas y est de deux à trois fois moins élevé que dans les autres départements », a justifié le Premier ministre. « La circulation virale concerne désormais tous les territoires. Plus aucun département ne présente un taux d’incidence inférieur au taux de 50/100.000 habitants », a-t-il poursuivi.

Jean Castex a également prévenu : si la situation sanitaire venait à se dégrader, le gouvernement serait contraint de procéder à un nouveau confinement. « Mais je veux être clair avec tous : si nous constatons une dégradation épidémique, nous déciderons d’un nouveau confinement », a-t-il mis en garde.

Protocole sanitaire renforcé dans les écoles, suspension des activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur

Le gouvernement a également annoncé un renforcement du protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. Les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur vont par ailleurs être suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Un test négatif exigé pour les voyageurs arrivant d’un pays hors UE, restrictions complémentaires, à Mayotte et à la Réunion

Un test négatif va désormais être exigé pour tous les voyageurs arrivant en France d’un pays hors de l’Union européenne. Ces personnes devront également « s’engager sur l’honneur à s’isoler pendant sept jours une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l’issue », a ajouté le Premier ministre.

Des mesures de restrictions d’urgence vont également être mises en place en Guyane ainsi qu’à Mayotte et à la Réunion, pour les protéger des variants à risque du Covid-19 qui circulent dans ces régions. En Guyane, « le contrôle des frontières sera renforcé et des tests négatifs seront exigés » pour rejoindre les Antilles et la métropole. De la même manière des « tests négatifs seront exigés pour les vols en provenance de Mayotte ou de la Réunion ».

« Notre situation reste préoccupante »

Jean Castex a commencé la conférence de presse par un traditionnel point de situation sanitaire. Le Premier ministre s’est tout d’abord félicité que les fêtes de fin d’année n’aient pas donné lieu à une « flambée épidémique ». « Les premières données que nous avons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d’année sans flambée épidémique. Notre situation reste préoccupante même si elle s’est globalement stabilisée », a-t-il tout de même prévenu. « Nous sommes sur un plateau élevé, la pression sur les hôpitaux reste à peu près stable mais reste aussi à un niveau élevé », a-t-il détaillé.

« Notre situation est maîtrisée mais reste fragile parce que le virus continue de circuler activement sur le territoire. D’autant plus que de nouveaux variants circulent sur le territoire », a poursuivi le Premier ministre. Le ministre de la Santé Olivier Véran a précisé que chaque jour 200 à 300 cas du variant britannique du coronavirus sont détectés en France.

69.031 morts, l’épidémie se stabilise à un niveau élevé

La France comptait mercredi soir 69.031 morts du coronavirus, soit 229 de plus que la veille. Les données hospitalières restent stables à un niveau élevé. Et l’on compte 24.769 patients hospitalisés à cause du coronavirus, soit 32 de plus en 24 heures. Quant aux cas graves en réanimation, on en dénombre désormais 2.711, soit 23 de plus par rapport au dernier pointage. Pas moins de 23.852 nouveaux cas ont été détectés sur le territoire depuis la veille. Par ailleurs, 247.167 personnes « ont été vaccinées parmi les publics prioritaires définis par les autorités sanitaires », a indiqué la Direction générale de la Santé dans un communiqué distinct.

En déplacement à Metz pour l’ouverture de la vaccination aux plus de 75 ans, Jean Castex a appelé les Français à la « patience » pour le « rush » de la vaccination, jeudi matin. « Le message à faire passer, c’est qu’on en a au moins pour quatre mois. Et pendant ce temps-là, il faut continuer à soutenir les réas », a-t-il affirmé.

L’ouverture des rendez-vous en ligne pour se faire vacciner décalée à vendredi matin

La carte des centres de vaccination contre le Covid-19, qui devait être publiée jeudi sur le site internet sante.fr, ne sera finalement disponible que vendredi à 8 heures, le ministère de la Santé affirmant que ce retard « n’est pas un bug ». « Ouverture de la carte vaccination Covid vendredi 15 janvier à 8h », pouvait-on lire sur la page d’accueil de sante.fr. Le gouvernement avait pourtant annoncé que la prise de rendez-vous serait ouverte à compter de ce jeudi pour toutes les personnes de plus de 75 ans, qui devront finalement patienter un jour de plus. « Dès ce moment et à condition d’être éligible, vous pourrez prendre rendez-vous en ligne ou par téléphone dans le centre de votre choix », ajoutait le site officiel, sans explication sur ce retard.

Le variant britannique repéré dans 50 pays

L’Organisation mondiale de la Santé estime que le variant britannique du coronavirus a été repéré dans 50 pays, tandis que celui venu d’Afrique du Sud serait présent dans 20 d’entre eux. Une troisième mutation, dont le Japon a annoncé dimanche la découverte, nécessite encore d’être étudiée, explique l’OMS dans son bulletin hebdomadaire. Le comité d’urgence de l’OMS se penche dessus, jeudi.

28 millions d’injections dans 46 pays

En 36 jours, quelque 28 millions de doses de vaccins anti Covid-19 ont été injectées dans environ 46 pays du monde, a indiqué mercredi le directeur chargé des questions d’urgence sanitaire à l’Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan. Le pape François, 84 ans, et le pape émérite Benoît XVI, 93 ans, font partie des publics prioritaires et ont été vaccinés, a indiqué un porte-parole du Saint-Siège.

Malgré le début des campagnes de vaccination, il s’est inquiété de la vitesse de transmission constatée dans quelques pays notamment à cause de nouveaux variants plus contagieux. « Nous entrons dans la deuxième année de la pandémie et cela pourrait même devenir encore plus dur, quand on voit les rythmes de transmission », a-t-il dit au cours d’une des séances régulières de questions-réponses que l’OMS organise pour le grand public.

Premier mort en Chine depuis mai, le Portugal se reconfine

La Chine a enregistré le premier décès dû au Covid sur son territoire depuis mai 2020. Ce décès s’est produit dans la province du Hebei, où plusieurs villes ont été dernièrement soumises à un confinement après l’apparition de contaminations. Par ailleurs, l’équipe d’experts de l’OMS chargée d’enquêter sur l’origine du coronavirus est arrivée jeudi à Wuhan, un temps berceau de l’épidémie. Initialement prévue la semaine dernière, elle avait été annulée à la dernière minute faute de toutes les autorisations nécessaires pour l’équipe.

De son côté, le Portugal va connaître un reconfinement dès vendredi a annoncé le Premier ministre Antonio Costa. Les nouvelles restrictions sanitaires correspondront « essentiellement » à celles qui avaient été en vigueur en mars et avril, mais cette fois les écoles resteront ouvertes, a-t-il précisé à l’issue d’un conseil des ministres extraordinaire.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné d’entamer dès la semaine prochaine la vaccination de toutes les catégories de population, affirmant que le vaccin conçu par son pays était le « meilleur ». Par ailleurs, le Japon a étendu l’état d’urgence, déjà en vigueur dans la région du grand Tokyo, à sept départements supplémentaires, et a renforcé les restrictions aux frontières pour tenter de contrer la progression rapide du coronavirus.

Plus de 1,97 million de morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.979.596 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 384.784 décès, suivis par le Brésil (205.964), l’Inde (151.727), le Mexique (136.917) et le Royaume-Uni (84.767). Le nombre de victimes à l’échelle mondiale est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé.