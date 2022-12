Covid : 138 nouveaux cas en 48h

Le nombre de personnes atteintes du covid-19 augmente. Aujourd’hui le carré épidémiologique de la Direction de la santé fait état de 138 nouveaux nouveaux cas en 48 heures et de 3 personnes hospitalisées dont une en réanimation.

Le covid-19 regagne du terrain. Si le chiffre des nouveaux cas sur 48 heures n’augmente pas de manière exponentielle, le carré épidémiologique du jour fait quand même état de 138 nouveaux cas depuis mercredi. Le nombre de cas actifs est de 372 contre 300 il y a deux jours. Il est toujours question de 3 hospitalisations au CHPF dont une personne en réanimation. Le virus circule et les autorités sanitaires appellent les plus fragiles à se mettre à jour de leur vaccin et à réappliquer les gestes barrière. Pour rappel, le vaccinodrome de la présidence ouvrira ses portes samedi 3 décembre.

La personne qui était en réanimation serait, selon Polynésie La 1ère, décédée mercredi. Ce décès n’apparaît pas dans le carré épidémiologique diffusé ce jour. Selon nos informations, les autorités de santé veulent s’assurer que le décès est effectivement lié au Covid avant de l’inclure dans le macabre décompte.