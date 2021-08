Covid : 17 décès hier, 125 en une semaine

Les derniers chiffres du Covid montrent des hospitalisations toujours en hausse, et des décès liés au Covid toujours très nombreux. Si certains indicateurs sont en légère baisse, les autorités ont appelé à la prudence sur l’interprétation des données quotidiennes.

395 Polynésiens étaient hospitalisés, ce jeudi matin, pour des problèmes graves dûs à une contamination au Covid. Le chiffre a doublé en deux semaines mais la saturation hospitalière généralisée ne semble pas vouloir ralentir sa course. Le nombre de réanimations a connu une légère baisse – de 55 à 57 personnes, contre 12 lits de réanimation équipés dans toute la Polynésie avant la crise – plusieurs variations de ce type ont été observées tout au long du pic épidémique, souvent du fait des libérations de lits suite à des décès. Et ils sont nombreux : 17 ce mardi pour les seuls patients Covid, alors que la Polynésie n’enregistre, d’habitude, que 4 à 5 morts par jour en moyenne. La journée de lundi, avec 25 décès, reste toutefois la plus meurtrière de cette crise. Mais là encore, lors d’une conférence de presse aux côtés du ministre Jacques Raynal, le Dr Jean-Marc Segalin, de la veille sanitaire, a appelé à la prudence sur les variations quotidiennes des chiffres de l’épidémie. Rien ne confirme donc pour l’instant qu’un pic épidémique a été dépassé ou un « plafond » de l’épidémie atteint.

100 000 Polynésiens pleinement vaccinés, 100 000 autres à convaincre

La campagne de vaccination, quant à elle, poursuit son « boom ». Plus de 100 000 Polynésiens sont désormais pleinement vaccinés, et 31 000 autres attendent leur seconde dose. 56.8% de la population de plus de 12 ans (131627 personnes) a donc répondu à l’appel à la vaccination, et 100 800 personnes sont encore à convaincre.