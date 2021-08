Obligation vaccinale : « le gouvernement décrédibilise sa propre action », dit le Syndicat de la fonction publique

Alors que les arrêtés d’application sont sur le point d’être publiés, le Syndicat de la fonction publique, qui n’a pas été consulté lors de l’élaboration de la loi du Pays sur l’obligation vaccinale, estime que le Pays n’explore pas suffisamment d’autres pistes, notamment le télétravail. Le secrétaire général du SFP, Olivier Champion, s’est exprimé depuis Paris où il est en poste à la Délégation de la Polynésie française.

Le Syndicat de la fonction publique ne se prononce pas sur l’obligation vaccinale qui va concerner de nombreux fonctionnaires du Pays ; l’absence de débat entre gouvernement et partenaires sociaux lors de l’élaboration du texte n’a pas été propice à l’adhésion à la vaccination.

« En agissant de la sorte, le gouvernement décrédibilise sa propre action », estime le SFP, et crée un risque juridique « dont les anti-vaccins vont s’emparer » pour le faire annuler. « Le texte devra refaire tout un circuit, dit le secrétaire général Olivier Champion du SFP, ce sera 2 à 4 mois de perdus, et de la crédibilité perdue. Le gouvernement oublie totalement que les syndicats sont un relais important auprès des agents de la fonction publique pour faire preuve de pédagogie. En les écartant, le gouvernement court le risque de ne pas être soutenu dans sa démarche. »

Mais le SFP se prépare à prendre « la défense de certains agents qui sont assez réfractaires à la vaccination », même si aucun sondage n’a été réalisé parmi les adhérents.

Le télétravail en question

Avant d’en arriver là, dit Olivier Champion, le gouvernement aurait pu améliorer le recours au télétravail : « ils avaient annoncé une loi, on n’a pas vu grand chose ». Et la situation dans l’enseignement lui parait absurde : « On voit sur les réseaux sociaux des enseignants évoquer leurs salles de classe vides et leur obligation de se retrouver dans leurs établissements scolaires dépourvus de connexion Internet, et qui pourtant devraient garantir le suivi pédagogique. Mais ces gens-là feraient bien mieux de rester chez eux où ils disposent d’une connexion Internet certainement plus performante ! » Sans compter, poursuit-il, que tous ces contacts vont à l’encontre des objectifs du confinement. « Autant donc réfléchir à des organisations de long terme plutôt qu’à des mesures isolées, aussi louables soient-elles. »