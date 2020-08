Réunion d’urgence et rappel à l’ordre au Haut-commissariat Ce matin, Dominique Sorain a convoqué d’urgence « l’ensemble des chefs de services de l’État » pour faire le point sur la situation sanitaire qui se dégrade dans le pays. D’après un autre communiqué officiel, le Haut-commissaire « a rappelé avec fermeté les mesures drastiques qui s’imposent à l’ensemble des administrations et les devoirs des agents publics de l’État, qui doivent faire preuve d’exemplarité et de rigueur ». Il aurait, au passage, insisté sur « la nécessité d’une vigilance collective et absolue » de la part de l’ensemble des fonctionnaires, « que ce soit sur leur lieu de travail ou dans leur sphère privée ». Et rappelé « que toutes les personnes arrivant sur le territoire doivent limiter leurs contacts, conformément à l’engagement sanitaire signé lors de l’enregistrement ETIS ». Les fonctionnaires nouvellement arrivés en Polynésie française ou revenant d’un voyage de l’extérieur, doivent « attendre les résultats de leur autotest avant de se rendre dans les îles ». »Des sanctions seront prises en cas de manquement« , indique le Haut-commissariat.