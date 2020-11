Covid-19 : le virus se propage toujours

Avec 213 cas détectés en 24 heures et 1 118 sur 7 jours, la propagation du Covid-19 est certes plus lente qu’il y a quelques semaines, mais se poursuit au fenua.

Les chiffres des hospitalisations marquent un nouveau palier, ces derniers jours, en oscillant autour de 80 patients en filière Covid. Le service d’anesthésie – réanimation compte, lui, toujours plus de 20 patients atteints du Covid en état grave. C’est plus que la capacité maximale du service hors période d’épidémie.

Un nouveau décès lié au Covid est en outre à déplorer. Le dixième en une semaine et le 73e depuis le mois de septembre. Si aucune information n’a été donnée sur les victimes de l’épidémie cette semaine, les 65 premiers décès polynésiens ont tous eu lieu à l’hôpital. Les autorités sanitaires, qui avaient observé une légère surmortalité hors des structures hospitalières en septembre, ont pris soin de vérifier les certificats de décès et garantissent qu’il ne s’agit pas de décès liés au Covid. « Les cas les plus graves, ceux qui peuvent amener à des décès sont tous pris en charge », avait commenté mercredi un spécialiste de la plateforme Covid. À noter que les victimes ont entre 31 et 87 ans (avec une moyenne d’âge de 74 ans), que 69% sont des hommes. La moitié d’entre elles sont décédées avant un passage en réanimation (ce type de prise en charge, particulièrement lourde, n’est pas adaptée aux personnes les plus âgées et les plus fragiles). À noter, enfin, que malgré la fréquence des décès depuis septembre, la mortalité liée au Covid en Polynésie (rapportée à la population ou au nombre de cas) est plus faible qu’en métropole et que celle de la plupart des pays du monde, sans que ce phénomène puisse pour l’instant être expliqué.