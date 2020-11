Covid-19 : les hospitalisations repartent à la hausse

Trois décès liés au Covid sont à déplorer eu Polynésie ces dernières 24 heures, faisant monter à 52 morts le bilan provisoire de l’épidémie. Après plusieurs jours des stabilité, le CHPF a connu une nouvelle hausse de l’activité en filière Covid, où 95 personnes sont aujourd’hui hospitalisées, dont 25 en réanimation.

Les chiffres des hospitalisations sont les plus surveillés par les autorités qui doivent, d’ici lundi, décider de la prorogation ou du renforcement des mesures sanitaires mises en place en octobre. Des indicateurs qui avaient tendance à stagner ces deux dernières semaines. Avec 7 hospitalisations et deux réanimations de plus en 24 heures, le CHPF retrouve pourtant ce mardi une activité record en filière Covid. Le taux de saturation de ces services est toujours supérieur à 50%. Dans le même temps, 3 nouveaux patients atteints par le virus sont décédés. Depuis le début du mois, le fenua enregistre, en moyenne, un peu plus de deux victimes du coronavirus par jour, pour la plupart des personnes âgées (plus de 65 ans dans 85% des cas, d’après le dernier bulletin épidémiologique) et atteints de comorbidités (maladies chroniques préexistantes, obésité…).

Hors de l’hôpital, le virus poursuit sa propagation, à une vitesse qui est difficile à évaluer, vu la politique de tests limitée aux seules personnes symptomatiques. Ils sont 231 à avoir été dépistés positif ces dernières 24 heures, et plus de 4 500 en deux semaines. Le couvre-feu, décrété voilà plus de 15 jours, ne semble pas avoir fait baissé le taux d’incidence, qui a en revanche tendance à stagner, à un niveau bien plus haut que celui de la métropole.