Les masques chirurgicaux peuvent être lavés, dit UFC-Que Choisir

L’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir a soumis des masques chirurgicaux, qui sont supposés être à usage unique, à de multiples lavages en machine à 60%. Conclusions, jusqu’à 10 lavages, ils « gardent d’excellentes capacités de filtration. »

Ils sont supposés être jetables après seulement 4 heures d’utilisation. Jugés plus efficaces que les masques en tissu, ils représentent toutefois un coût non négligeable dans le budget d’une famille.

L’association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir a testé trois marques de masques jetables, achetés en pharmacie ou en grande surface. La conclusion : ils « conservent de très bonnes capacités de filtration après 10 lavages en machine à 60° », affirme le site, qui précise qu’ils restent « bien au-dessus des exigences minimales des masques en tissu » certifiés Afnor.

Après 10 lavages en machine, autant de passages au sèche-linge et de repassages à faible température (ils contiennent du plastique), ces masques chirurgicaux, qui filtrent 100% des particules supérieures à 3 microns lorsqu’ils sont neufs, descendent au pire à 90% de filtration, malgré « un léger feutrage ». L’un d’entre eux conserve son score à 100% et le troisième ne descend qu’à 98%. Or les masques en tissu aux normes ont un taux de filtration de 70 à 90%.

L’étude de UFC-Que Choisir, qui a également montré une bonne résistance des attaches, vient ainsi confirmer une étude du CNRS datant d’avril dernier. Un bémol pourtant : aucun des essais n’a mesuré la charge virale des masques après lavage. Mais il est généralement admis que le coronavirus est détruit à partir d’une température de 60°.

C’est donc potentiellement une bonne nouvelle, non seulement sur les plans sanitaire et financier, mais aussi environnemental.